Hamarosan rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és Hszi Csin-ping

Szerda este 20 év után látogatott Magyarországra a kínai elnök. Hszi Csin-ping ráadásul nem egyedül érkezett, hanem kormányának számos kulcsfontosságú tagja is Budapestre látogatott.

Az elnököt elkísérte:

Wang Yi külügyminiszter,

Lan Foan pénzügyminiszter,

Wang Wentao kereskedelmi miniszter,

illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke

és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

Emellett felesége is ellátogatott Hszi Csin-ping európai körútjára, így Budapestre is.

A kínai államfő szerda este érkezett meg a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, ahol a magyar küldöttség fogadta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be az érkezés pillanatát:

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége voltak, akik elsőnek üdvözölték a történelmi látogatásra érkező Hszi Csin-pinget és küldöttségét:

Ezt követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte a kínai elnököt és küldöttségét:

Hszi Csin-ping korábban Franciaországba is ellátogatott, majd Szerbiát is útba ejtette, ezt követően érkezett repülőgéppel Budapestre. Az Origo korábban megírta, hogy a kínai elnök a koronavírus-járvány kitörése óta nem járt Európában, mostani látogatása során pedig az orosz-ukrán háború mellett a Magyarország által is támogatott béketerv is középpontba kerül.

Csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök katonai ceremóniával fogadja a Kínai Népköztársaság elnökét az Oroszlános Udvarban, a történelmi eseményről, amely előkészületeiről az Origo galériát is készített, ami alább tekinthető meg.