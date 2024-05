Házkutatást tartottak Gyurcsány újpesti polgármesterjelöltjénél

Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere az elmúlt időszakban egy 240-270 millió forint értékű házzal gazdagodott, amelynek jelentősen növelte az értékét az a 80-100 millió forint értékű felújítás, amelyen az ingatlan kívül-belül átesett. A felújítás körül sötét ügyleteket, korrupciógyanús történésekről lehetett hallani, úgy tűnik, nem is alaptalanul. Tripponék házfelújítása ügyében házkutatást tartottak ma reggel. Egy kiterjedt számlagyáros hálózat ügyében nyomozott a NAV Újpesten is, amelyben valamilyen formában érintett lehetett Trippon is.

Vágólapra másolva!

Ahogy arról korábban már az Origo beszámolt, Trippon Norbert Újpest alpolgármestere az elmúlt időszakban egy 240-270 millió forint értékű házzal gazdagodott, Újpest központi részén, amelynek jelentősen növelte az értékét az a 80-100 millió forint értékű felújítás, amelyen az ingatlan kívül-belül átesett. A felújítás körül sötét ügyleteket, korrupciógyanús történésekről lehetett hallani, úgy tűnik nem is alaptalanul. Így nézett ki a ház, mielőtt felújították

Fotó: Origo Házkutatást tartottak ma reggel A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy Tripponék házfelújítása ügyében házkutatást tartottak ma reggel. A cikk szerint egy kiterjedt számlagyáros hálózat ügyében nyomozott a NAV Újpesten is, amelyben valamilyen formában érintett lehetett Trippon is. A Magyar Nemzet cikkében beszámolt arról, hogy egy országos számlagyár hálózat ügyében nyomoznak a NAV felderítői, ennek lehetett egy mellékszála Trippon Norbert gyanús házfelújítása is. Komoly felújításon esett át a ház

Fotó: Origo A cikk szerint az ügyben feltárt vagyoni hátrány több százmillió forintra rúg, a terheltek száma pedig 39. Az eljárás több mint egy éve folyamatban van, számos eljárási cselekményt hajtott végre a nyomozó hatóság, de letartóztatás hatálya alatt senki nem áll jelenleg az ügyben. Szembetűnő, hogy igazi luxuslakást varázsoltak a régi házból

Fotó: Origo Bár Trippon politikai leszámolást, és kampányházkutatást emlegetett Facebook-posztjában, a házfelújítása körül régóta lehet sötét ügyletekről hallani, amelyekre a vagyonnyilatkozata sem adott megnyugtató magyarázatot. Ezért korábban kérdésekkel fordultunk Dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármesterhez, válaszokat viszont azóta sem kaptunk. A lakás konyhája is extra, és kifejezetten luxusnak számít

Fotó: Origo Ezért azok egy részét újra megismételjük, amint válasz érkezik, cikkünket azzal kiegészítjük: Ki végezte a ház felújítását, és mennyibe került annak külső-belső renoválása összesen?

A számlagyártás az Ön házfelújítása körül miért merülhetett fel?

Hajlandó-e a szerződést nyilvánosságra hozni?

Miért kellett a felesége nevére venni a házat?

Honnan volt fedezete a ház vásárlására és a felújításra együttvéve? Elegendő volt az alpolgármesteri tiszteletdíja erre? Kapcsolódó cikkek: