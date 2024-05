Teljesen megújult egy belvárosi szálloda

Mária Dorottya württembergi főhercegnőről kapta a nevét az V. kerület vadonatúj luxusszállója, a Hotel Dorothea. A szálloda több történelmi korszakot és stílust is megidéz, hiszen maga az épület három részből áll: az 1873-as Weber-házból (amely korábban az első pesti takarékpénztár volt), az 1913-as szecessziós Mahart-székházból és az 1937-es modernista Münnich-házból. A hotelt művészeti és dizájnkoncepcióját egy kerekasztal-beszélgetés során mutatták be a nagyközönségnek, amelyen részt vett Tombor Zoltán fotóművész, aki a hotel dízájnjaként szolgáló, nagyjából félezer képet készítette, Bellák Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze és Orbán Ráhel, aki a fejlesztéseket végrehajtó BDPST kreatív igazgatójaként beszélt a felújításról.

Orbán Ráhel büszke arra, hogy a magyar kultúra megjelenik a hotel dízájnjában. Mint mondta, 15 éve dolgozik a vendéglátásban, előtte pedig 10 évig tanulta a szakmát.

A BDPST missziója az, hogy Magyarország és Budapest ismertségét növelje annak tudatosításával, hogy nagyon sok műtárgyat alkottak, sok mindent találtak fel magyarok, amelyeket a világ bár ismer, de nem tudják, hogy magyarokhoz köthetőek. Mi szeretnénk meghonosítani azt, hogy a vendéglátás és az idegenforgalom által jó hírét tudjuk vinni a magyar kultúrának –

mondta a Blikknek Orbán Ráhel, aki szerint a munkájukat nemzetközi szinten is elismerték.

A hotelben visszatérő dizájnelem például a szódásüveg, amely magyar találmány, és a bejelentkező vendégeket is levendulás szódával kínálják a hotel dolgozói. Orbán Ráhel beszélt a jövőbeni terveikről is: a cég következő nagy projektje a Gellért szálló felújítása a Mandarin Oriental luxusszállodalánccal együttműködésben. Ez egy nagy vállalás, amit nagy felelősségnek is tekintünk, mert ez Budapest egyik leginkább ikonikus épülete – mondta el a BDPST kreatív igazgatója.