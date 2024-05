Húsz év után ismét kínai államfő Magyarországon

A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint ez abból fakad, hogy egyes európai országok – és talán azokon belül is az egyes gazdasági szereplők – érdekei nagyon eltérők Kína kapcsán. Vannak olyan országok, amelyek az együttműködést preferálják, míg mások inkább a veszélyt látják a kínai termékekkel folytatott versenyben, amit a kínai elektromos autók előretörése terén látunk.

Ez utóbbi esetében Kínát azzal vádolják, hogy az autók az állami támogatások miatt tudnak olcsók lenni, erre hivatkozva próbálják kiszorítani őket az európai piacról, hiszen ez piactorzító gyakorlat, és megnehezíti az európai autógyártók túlélését. Az Európai Unió vezetése azt is nehezményezi, hogy Kína nem biztosít megfelelő hozzáférést a saját piacához az európai vállalkozásoknak, így a két fél közötti kapcsolat nem kiegyenlített.

És ott van valahol félúton Németország, amely szemmel láthatóan egyszerre próbálja megvédeni a piacát és fenntartani a kapcsolatokat Kínával. Olaf Scholz kínai látogatása is azt erősítette meg, hogy Németország el akarja kerülni a keményebb fellépést. Ettől függetlenül a Kína elleni büntetővámok bevezetése már az asztalon.

Regős szerint azt, hogy mennyire hoz majd büntetővámokat vagy gazdasági háborút a mostani konfliktus, egyelőre nehéz megjósolni, mindenesetre úgy tűnik, hogy Európa kész felvenni a kesztyűt a piacának védelmében, ami inkább a gazdasági háborút vetíti előre.

A háború egyik eszköze lehet a védővám, ami akár erősítheti is Magyarország szerepét az elemző szerint: az itt gyártott termékek már a közös piacon vannak, ezeket már nehezebb kiszorítani. Bár azt is megjegyezte, a konfliktus egyben kockázat is hazánk számára, ha olyan szabályozás alakul ki, akkor megnehezítheti a Kínával való közös projektek végrehajtását.

A keleti nyitás sikeresebb lehet annál, mint amit a számok mutatnak

A külkereskedelmi forgalomban exportoldalon nem látszik érdemi elmozdulás a keleti nyitás meghirdetése óta, a kivitelünk 58 százalékkal nőtt, miközben az importunk pedig 112 százalékkal 2010 és 2023 között, emiatt hazánk 3,5 milliárd eurós deficitje több mint kétszeresére, 7,73 milliárd euróra emelkedett ez idő alatt.