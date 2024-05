Így változik a következő napok időjárása

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szombat

A többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap

Sok napsütésre számíthatunk, az ország délnyugati felén több gomolyfelhővel, és csapadék is inkább csak itt fordulhat elő zápor, zivatar formájában. A keleties szél megélénkül. 21-22 fok valószínű.



Hétfő

Inkább csak a Dunántúlon lesznek felhős tájak, máshol sok napsütés ígérkezik. Kicsi az esély csapadékra. Délutánra 20-26 fok közé melegszik a levegő.



Kedd

Az ország nagy részén folytatódik a napos, gomolyfelhős idő, de délnyugatra egyre vastagabb felhők érkeznek és itt eső, zápor is előfordul. A délkeleti szél megélénkül. 24 fok körüli értékeket mérhetünk.



Szerda

Erősen felhős időre van kilátás, többfelé esővel, záporral, zivatarral. 17 és 22 fok közé csökkenhet a hőmérséklet. A délies szél élénk lesz.