Így csökkenthetjük a fűtésszámlát akár 30 százalékkal

Aki pénzügyi és környezetvédelmi okokból a megújuló energia mellett döntene, annak érdemes először feltérképezni a hőszivattyús megoldásokat. A hőszivattyú a természet energiáját hasznosítja, az egyik leggazdaságosabb, leghatékonyabb és legkörnyezettudatosabb fűtési-, illetve melegvíz-előállítási módszer. A technológia lényegében a hűtőgép működési elvének a fordítottja: a külső környezetből vonja ki a hőt és azt szállítja az épület belsejébe. A talaj-, talajvíz- vagy a légkör hőjét elnyeli a hűtőközeg, majd a kompresszió után kibocsátja. A hőszivattyú éppen ezért károsanyag-kibocsátás nélkül működik.



„A hőszivattyú nemcsak új építésű ingatlanoknál jelent tökéletes megoldást, hanem egy kis odafigyeléssel meglévő ingatlanunk fűtési-hűtési rendszerét is átalakíthatjuk ilyen módon” – hangsúlyozza Ifj. Korcsok Gábor, a Gree hőszivattyúk projekt üzletágának vezetője. A szakértő szerint a néhány tíz négyzetméteres ingatlanoktól a többszáz négyzetméteres házakig vagy akár a még nagyobb közületekig, szállodákig, irodaházakig is megfelelő választás lehet a hőszivattyú.



Fontos a szakszerű kiépítés



Magyarországon a levegő-víz hőszivattyúk a legelterjedtebbek az alacsonyabb beruházási költségük révén, de léteznek talajszondás és egyéb technológiák is, ez utóbbiaknál azonban a kivitelezési és beruházási összeg nagyobb, mert ez a megoldás nagy földmunkát és különböző engedélyek beszerzését is igényelheti.



„A legegyszerűbb és ár-érték arányban legjobb megoldás a levegő-víz hőszivattyú. Mindenképp fontos, hogy szakember segítségét kérjük a legjobb megoldás kiválasztásához. Leginkább nagy múltú, jó alkatrész-ellátottságú és szervizlehetőséget nyújtó gyártót válasszunk, hiszen sok új, olcsónak tűnő kisebb cég árasztotta el a piacot, amelyek nem biztos, hogy pár év múlva is elérhetők lesznek, így hiba esetén majd alkatrész nélkül maradhatunk” – tette hozzá a szakember.



Egy hőszivattyús rendszer kiépítésének költsége elérheti a 4-5 millió forintot, ugyanakkor ezzel az ingatlan fűtését, hűtését és melegvíz-ellátását is biztosítani lehet. Az energiamegtakarítást a beruházás előtt, majd utána elkészített külön-külön energetikai tanúsítvánnyal lehet igazolni.



Ehhez nyújt most segítséget a cég nagyszabású hőszivattyús nyereményjátéka, melynek keretében az április és július között vásárolt Gree Monoblokk, All In One vagy osztott kivitelű hőszivattyúk után két alkalommal kisorsolnak egy-egy szerencsés nyertest, aki a beszerzése után bruttó 1 millió forintot nyerhet vissza. Ehhez nem kell mást tenni, mint regisztrálni a vásárlást a Gree honlapján, és figyelni a sorsolást.



A cég a viszonteladók számára is tartogat meglepetést, hisz a leglelkesebb viszonteladók ötnapos utazást nyerhetnek a Forma 1 2024-es szezonjában az Abu Dabi Nagydíjra.

A szakemberek szerint a hőszivattyús rendszerbe mindenképpen megéri hosszú távon beruházni, nem véletlen, hogy ezt egyre többen felismerik. Mindamellett, hogy a technológia környezetbarát, éves szinten akár több százezer forintot megspórolhatnak a háztartások általa. Egy tavalyi felmérés szerint itthon duplájára nőtt a hőszivattyúk iránti kereslet, mely magyar viszonylatban robbanásszerű növekedést jelent ugyan, ám nemzetközi léptékben még mindig negyedannyi berendezést értékesítenek Magyarországon, mint Európa hasonló méretű országaiban. A Gree hőszivattyúk ösztönző segítségnyújtása többek közt ezt a növekvő hazai tendenciát hivatott támogatni.