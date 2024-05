Drámai közelségbe került a III. világháború, és onnan egy lépés az atomháború

Oroszország megszilárdította a közelmúltban elért harctéri eredményeket, és megpróbálja áttörni az ukrán védelmi vonalakat, mielőtt új amerikai katonai segítség érkezik. Milyen most a helyzet a fronton? Mondhatjuk, hogy jelentős fölénybe kerültek az oroszok?

Az oroszok aktívan támadnak a teljes arcvonalon, és bizonyos irányokban jelentős részsikereket is felmutatnak a taktikai céljaik elérése érdekében alkalmazott, az adott harctéri helyzeteket a legelőnyösebben kihasználó módszerek bevetésével, ami komoly hadműveleti előnyök megszerzését is előrevetítheti az oroszok számára. Ez most arra szorítja rá az ukránokat, hogy a védelmi erőiket új vonalakra költöztessék nyugatabbra (Berdicsi Szemenovkától és Novomihajlovkától nyugatra), a front azon részén, amely Donyeck városa mellett halad el, és amely várost 2014 óta oroszbarát erők irányítanak. Összességében tehát az orosz csapatok most előre nyomulnak a keleti, donyecki régióban, miközben Kijev az amerikai fegyverek érkezésére vár, és amelyek reményei szerint stabilizálják a törékeny frontvonalakat.

Újabb és újabb fegyverekkel támogatják Ukrajnát Fotó: Matthias Merz / Picture-Alliance/AFP

Az orosz védelmi minisztérium 2024. április 28-án arról számolt be, hogy katonáik átvették az irányítást a Donyecki Népköztársaságban (DPR) található Novobahmutovka felett. Fontos, harctéren kívüli fejlemény, hogy

nemrég elfogadták az újabb, több mint hatvanmilliárd dollár értékű segélycsomagot Ukrajna számára az Egyesült Államok szövetségi törvényhozásában.

Közben világszerte egyre többen ismerik el, Orbán Viktor pedig a konfliktus kezdete óta hangsúlyozza: ezt a háborút nem nyerheti meg Ukrajna. 2022-es adatok alapján, Oroszország lakossága 144 millió fő, míg Ukrajnáé 38 millió volt. Oroszország az Egyesült Államok mellett a legjelentősebb atomhatalom, valamint a Szovjetunió fennállása és a hidegháború alatt rengeteg fegyvert halmozott fel, a fegyvergyártás pedig máig jelentős az országban. Mindezek fényében Ukrajna győzelme ezen konfliktusban elképzelhetetlen, a nyugati támogatások és fegyverszállítmányok miatt viszont a háború még évekig is elhúzódhat, milliós áldozatokat szedve.