Ingyenes családi programok a HUMDA Zöld Életre Valók roadshow miskolci állomásán

– A Smart and Green program keretein belül teljesen megújult Miskolc villamosközlekedése, illetve 81 darab gázüzemű busszal és 10 tisztán elektromos hajtású autóbusszal közlekedünk. Építettünk egy töltőrendszert, ami képes a jelenleginél több elektromos autóbuszt is ellátni, sőt, teszteltünk a közelmúltban hidrogénmeghajtású autóbuszt is. A piaci partnerekkel már egyeztetünk ennek hosszútávú és fenntartható ellátásáról. A szennyvízből kinyert gázt is szeretnénk a miskolci lakosok szolgálatába állítani, illetve napelemes kiserőművek kiépítésével függetleníteni és fenntarthatóvá tenni - saját megtermelt villamosenergiával - a miskolci közösségi közlekedést. Ezzel óriási megtakarítást érhetünk el, amellett, hogy biztonságos és fenntartható közösségi közlekedést biztosíthatunk Miskolcon – tette hozzá Demeter Péter az Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vezérigazgatója.

– A miskolci tervek előremutatóak, hiszen a közösségi közlekedés választásával máris nagymértékben hozzájárulnak a város lakói a fenntarthatósághoz. Arra biztatom a miskolci és környékbeli lakosokat, hogy jöjjenek el és próbálják ki a péntekig elérhető, ingyenes és izgalmas Zöld Életre Valók roadshow programjait, és ismerkedjenek meg a jövő biztonságos és fenntartható közlekedési formáival – mondta Lázár László HUMDA kommunikációs igazgatója.

A roadshow-n a technológiai bemutatók mellett az érdeklődők többek között gokartszlalomban tehetik próbára tudásukat. A HUMDA közkedvelt Road Safety közlekedésbiztonsági programjának a tudatos közlekedővé formálás a célja. Ezek mellett az egész családot elektromos busz és e-autó kiállítás is várja, valamint e-rollereket is ki lehet próbálni Miskolcon. Egy VR-szemüvegen számos, a zöld mobilitáshoz kapcsolódó virtuális „kiállítást” lehet megnézni, az energiatárolási megoldások iránt érdeklődők pedig egy interaktív falon találhatnak meg minden lényeges információt a korszerű technológiákról. A roadshow-hoz kapcsolódó programok szerdától péntekig tartanak nyitva.