Ollóval támadt az osztálytársaira egy másodikos diák Székesfehérváron

Május 17-én a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolájában egy másodikos gyerek ollóval hadonászott az osztálytársai között, majd egy ceruzát is felkapott és azzal fenyegetőzött, hogy nyakon szúrja őket.

Mielőtt a gyereket kivitték volna a teremből, az éppen órát tartó tanárára is rátámadt.

A rendőrségtől megtudtuk, hogy súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak eljárást.

Képünk illusztráció



Néhány hete, az egyik bőnyi iskolában egy hatodikos kislány megkéselte az osztálytársát, akit életveszélyes sérülésekkel, egy mentőhelikopter vitt kórházba. A lány az egyik szünetben veszett össze a társával, akit egy otthonról hozott késsel szúrt le. Az Origónak egy fiú elmondta, hogy a támadó diák rendszeresen agresszív volt velük, a megkéselt lánnyal pedig többször is összeveszett korábban. Az első óra után, amikor kicsengettek, és az osztály nagy része kiment az ajtón, elővette a kést és házba szúrta vele a lányt. Ezek után kihúzta a kést és eldobta. A megkéselt lány életveszélyesen megsérült, mentőhelikopter vitte kórházba.Ezután Az iskolánál még a támadás után több órával is helyszíneltek a rendőrök. Az Origónak egy fiú, hogy a késelő lány szülei gyakran vitatkoznak, az apa rendszeresen veri az anyát. A kislány emiatt többször is elmenekült otthonról, ez vasárnap este is megtörtént.

A késelés után a szülőket egy Facebook csoportban tájékoztatta az iskola a történtekről és arra kérték őket, hogy menjenek el gyerekeikért az iskolához. A gyerekek sokkos állapotban többen sírva várták a szüleiket, akiket csak családtagok vihettek haza. Akiket nem tudtak elvinni a szüleik, azoknak felügyeletet biztosított az iskola.

Korábban egy győri diák a tanárára támadt, miután számára rossz jegyet kapott az egyik dolgozatára. Az óra előtt pár felszerelését odaadta az osztálytársainak, hogy neki már ezekre nem lesz szüksége. Óra közben kivitte a tanárnőnek a füzetét, hogy valamit megmutasson benne, majd hátulról megszúrta. A nőt kórházba vitték, meg kellett műteni.

Angliában egy kamasz fiú sebesített két férfit és egy gyereket egy éles tárggyal. A két felnőttet és a gyereket is ellátták a helyszínen, könnyebben sérültek meg. A fiút elfogták, a rendőrök pedig valószínűleg egész nap az iskola környékén maradnak.