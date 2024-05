A Szuverenitásvédelmi Hivatal múlt héten nyilvánosságra hozott korábbi jelentése megállapította, hogy "A Szuverenitásvédelmi Hivatal birtokába került új információk alapján a DatAdat már Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampánya mellett is feltűnt". Vagyis már legalább öt éve pénzelik külföldről Bajnai DatAdatán keresztül a magyarországi dollárbaloldalt. A jelentés szerint megdöbbentően széleskörű, a magyar politikát (és más országok politikáját) törvénytelenül befolyásoló hálózatot alakítottak ki: "A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött egy olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. Ahol ezeket az érdekeket hatékonyan tudják érvényesíteni, azokat az országokat jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van, ott politikai változást akarnak elérni (...) A magyarországi választások befolyásolása a hálózat érdekeinek érvényesítése céljából történik, és a hálózat tagjai hasonló beavatkozásra tesznek utalásokat a közelmúltban lezajlott lengyelországi és a szlovákiai választások kapcsán is."

A hálózat továbbra is aktív, nemcsak a 2022-es választások idején működött, hanem most is.

A hálózat most is működik, és Soros György áll mögötte: Nem egyszeri esetről van szó, hanem egy jelenleg is aktív fenyegetésről, amely mögött egy, a térségben hosszú ideje aktív érdekcsoport áll. Nem a tiltott külföldi finanszírozásban részesült pártok kerestek támogatókat, hanem a nagy donorok kerestek végrehajtókat saját céljaik elérése érdekében. A megszólalók Soros Györgyöt az egyik nagy donorjukként azonosították be". Vagyis a jelentés azt is megállapítja: az amerikai donorok tudatosan keresték és találták meg magyarországi kiszolgálóikat.

Itt lehet elolvasni a teljes jelentést!

Most a hivatal közzétette a Datadat 5 évvel ezelőtti ajánlatát. Egyértelműen tömeges észtországi adatkezelés és külföldi pénzügyi mozgások állnak a háttérben. A bizonyító erejű dokumentumokat alább olvashatják.