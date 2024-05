Karácsony Gergely 5 éves mérlege: semmilyen saját fejlesztés, cserébe rengeteg hazugság a Facebookon

Karácsony Gergely semmire sem adott magyarázatot

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számláról, így azok sorsa a továbbiakban követhetetlenné váltak.

Városháza-park: Karácsony a saját portáján sem tett rendet

Még mindig nincs kész a 2019-ben beígért, 1,4 helyett 1,8 milliárdnál forintnál járó Városháza homlokzatának felújítása. Igaz, egyszer már átadták annak ellenére, hogy 300 helyen hibás volt a vakolat, amiből egy jókora darab le is hullott. A kókler módon felújított homlokzat vakolatát visszabontották, ráadásul Karácsony 4,5 évig tartó semmittevése miatt még ma sincs szép zöld Városháza-parkjuk a budapestieknek, viszont „nyertünk” egy újabb méregdrága projektet. A „csődpolgármester”kínosnak érezhette, hogy a saját portáján sem váltotta be ígéretét, és a közelmúltban átadta a Városháza park „pop-up” változatát, amely távolról sem a végleges. A projekt teljes zárásáról a minap így beszélt:„A következő ciklus végén meglesz a park”. Tehát most azt mondja Karácsony, hogy 10 évet kellene várniuk a budapestieknek egy darab parkocska létrehozására... Mennyi idő kell akkor egy új metróvonalhoz vagy villamosvonalhoz, ha Karácsony Gergely a főpolgármester?

A kamuzöld főpolgármester és a „marketingzöldítés”

Ennyire gyengén még egy főpolgármester sem „muzsikált” a rendszerváltás óta: a zöldítés terén is elhasalt Karácsony, kerületi baloldali szövetségeseivel együtt. Mert 4,5 év alatt nem lett zöldebb Budapest, ebbe is beletört a bicskája Karácsonynak, pedig 2019-ben még fűt-fát-bogarat ígért, igazi élharcosnak tűnt – legalábbis szóban. A megválasztása után azonban csak a „szájkarate” maradt, tettek semmi. A baloldali városvezető „legnagyobb” húzása a klímavészhelyzet kihirdetése volt – ez csupán egy papírdarab aláírását jelentette. Aztán ki is fújt a tudomány, más nem történt. - Amit Karácsony Gergely zöldítés néven művelt, az inkább csak egy valós tartalom nélküli, úgynevezett marketingzöldítés - mondta el korábban a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál is megfordult tájépítész, hozzátéve: azokból a faültetési számokból, amivel Karácsony kampányol, valójában alig jön ki 4-5 ezer új darab sorfa, amit elültettek az elmúlt 5 évben.

A korábbi években ennek a többszörösét ültette el az előző városvezetés, pedig Tarlósék nem azt harsogták magukról, hogy zöldek - mégis "zöldebbek" voltak, mint a kamuzöld, semmittevő Karácsony.

A „kamuzöld” főpolgármestertől viszont kaptunk óriási közlekedési dugókat, megugró légszennyezettségi adatokat, kaszálatlan, gondozatlan közterületeket, méhlegelőnek átkeresztelt gaztengert és néhány fát. Emellett az egyetlen igazi, nagy budapesti zöldberuházás, a kormányhoz kötődő városligeti Liget Projekt folyamatos gáncsolását.