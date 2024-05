Így teszik tönkre Karácsony Gergely korrupciós botrányai Budapestet

Karácsony Gergely csúcsot döntött: soha ennyi korrupciós botrány, illetve hatósági nyomozás nem volt még fővárosi és kerületi ügyekben, mint a baloldal városvezetése alatt.

A legújabb gyanú szerint Karácsony főpolgármesteri kampányát is külföldről finanszírozták Fotó:-

A „csődpolgármester” idején sorra dőlnek ki a baloldali csontvázak a szekrényből, a baloldali kispesti fehér poros ügytől a zuglói parkolási mutyiig. Mint kiderült, Karácsony miniszterelnöki előválasztását is kétes pénzekből finanszírozták, ekkor gurultak külföldről a dollárok, azóta sem adott rá választ a „csődpolgármester”, hogyan kerültek a „lakossági mikroadomány-ládikákba” kötegestől a dollár- és eurótízezrek. A Lánchídtól a Blaháig megdráguló beruházások, a kétes közbeszerzések szálai a várost uraló Gyurcsány-embereken át Karácsonyhoz is elvezetnek. Legutóbb feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből szivárogtathatott ki valaki rengeteg dokumentumot: belső levelezést és egyéb más adatokat, amelyekből annyi már most látható, hogy 2019-ben külföldről finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is...

Karácsony félmilliárdos botránya: eurókötegeket dobált be a lakosság a ládikákba?

506 millió forintnyi "mikroadomány" gyűlt össze Karácsony előválasztási kampányára, elvileg a budapesti járókelőktől. Legalábbis ezt sugallja Karácsony Fotó: Illusztráció

A 99 Mozgalom kétes finanszírozási ügye abban a nemzetbiztonsági jelentésben látott napvilágot, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szólt. Mint kiderült: a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 19 alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget euróban és angol fontban a szervezet számlájára. Karácsonyék állítása szerint a félmilliárd forint kis összegű személyi adományokból, úgynevezett adománygyűjtő ládákban gyűlt össze. A pénz eredete azonban a mai napig nem ismert. A 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP Bank feljelentése után nyomozás indult a gyanús befizetések okán. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le a NAV pénzügyi nyomozói Tordai Csaba ügyvédi irodájában, valamint Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak. Az is kiderült a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől.

1,4 milliárdos hídpénz-botrány, Karácsony hallgat