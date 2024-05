Karácsony hazug csodaországa: Budapesti Nagyerdő és pesti fonódó villamos

Átlátható, de csak az, amit ők megengednek

Ha tovább nézegetjük a 2019-es programot, eljutunk Karácsonyék másik imádott témájához, a korrupcióhoz, átláthatósághoz. A fejezet felvezetésében arról beszélt a főpolgármester-jelölt, hogy ők majd leszámolnak a rendszerszintű korrupcióval, mert a „korrupció aláássa az önkormányzat működéséhez szükséges bizalmat.” Utóbbival egyet is értünk, éppen ezért ideje lenne, ha a főpolgármester előállna egy világos magyarázattal a Lánchíd felújítása, a Városháza eladása vagy épp a 99 Mozgalom 526 milliós támogatása ügyében. De arra hiába várunk.

No, de Karácsonyék 2019-ben nagy lelkesedésükben még olyan ígéretet is tettek, hogy nyilvános, jól kereshető adatbázist hoznak majd létre az önkormányzati szerződésekből, amelyekben bárki jól kereshet.

De ennél keményebb harcot hirdetett - no persze csak szóban – az akkori főpolgármester-jelölt a fővárosi korrupció ellen. Ígéretet tett egy úgynevezett antikorrupciós kutatószoba létesítésére, ahol a lakosok és az újságírók szabadon kutathatják a szerződéseket és jegyzőkönyveket. A kampányígéret szerint az antikorrupciós kutatószobában egy önkormányzati ügyintéző, fénymásoló és szkenner is rendelkezésre állna.

Ennek a szobának a létéről semmit sem hallottunk, nem ismerünk senkit, aki járt volna benne.

Karácsony ígért antikorrupciós fehérlistát is, amelyen azok a korrupciómentes cégek szerepelnek, „amelyekkel érdemes lehet együtt dolgozni”. Akkor ezek szerint – ha létezett ez a lista valahol - ezen a listán szerepelhetett az A-Híd Zrt. is, amely a Lánchíd felújítását végezte. És amely projekt körül most már több súlyos bűncselekmény, többek közt különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt is nyomoznak. Vajon kik szerepelnek még a fehér listán? Tordai Csaba ügyvédi irodája esetleg?

Karácsony olyan ügyfélbarát helyet varázsolt volna – persze csak szóban - Budapestből, amely városban a nap 24 órájában elérhető telefonos ügyfélszolgálaton és információs központon keresztül kaphatott volna bárki tájékoztatást a közszolgáltatásokkal és hivatali ügyintézéssel kapcsolatban. Ebből persze semmi nem lett. Viszont olyan csúcsra járatták a közszolgáltatások tönkretételét Karácsonyék, hogy 2022-ben elöntötte a szemét a fővárost, mivel az FKF-nél dolgozó kukásoknak nem sikerült rendezni a bérét. És a Fővárosi Vízművek finanszírozása körül is olyan problémák voltak, hogy fennállt annak a veszélye, hogy a főváros nem tudja tovább biztosítani az agglomerációs települések vízellátását. Szerencsére az ágazatért felelős közművezér, Mártha Imre már megvette a negyedik floridai ingatlanját is időközben.