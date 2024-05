Semelyik ígéretét nem váltotta valóra Karácsony Gergely a közlekedésfejlesztésben

A balliberális vezetésű fővárosban az elmúlt öt évben csak a töredéke valósult meg azoknak az ígéreteknek, amelyre Karácsony öt évvel ezelőtt a választási kampány során ígéretet tett. Ezek egyike volt a közlekedési alapjövedelem bevezetése Budapesten.

Mindenki maga döntheti el, hogy az önkormányzattól kapott támogatást milyen közlekedési módra használja fel. Ez segíteni fog az autóval közlekedők közösségi közlekedésre való terelésében, és minden budapesti felnőtt meg fogja kapni

– írta programjában Karácsony, de a terv nem valósult meg.

A lap közölte, a főpolgármester emellett ígéretet tett arra is, hogy támogatják a városi vasúthálózaton alapuló, gyors és hatékony gyorsvasúti rendszer fejlesztését, a metróvonalak ebbe a rendszerbe illeszkedő fejlesztését, meghosszabbítását, illetve az M2-es metró HÉV-vel történő összekötését. Azonban ez az ígéret sem valósult meg, a főpolgármester megválasztása óta évről évre akadályozta a Déli körvasút megépítését, és az ígéretei ellenére nem kezdte el az Örs Vezér terének átépítését, inkább megvárta, amíg a kormány megoldja helyette a problémát, és bejelenti a HÉV és az M2-es metróvonal összekötését.

Karácsony Gergely a villamoshálózat fejlesztésére is ígéretet tett. Ennek jegyében megépítette volna a pesti fonódó villamost, kötöttpályás közlekedéssel kívánta összekötni Zuglót és Angyalföldet, illetve kötöttpályás kapcsolatot alakított volna ki Pesterzsébet és a belváros között. Ezt a vállalását Karácsony a kampány közeledtével újra bejelentette, meghirdette a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos tervezésének előkészítését, illetve egy plüssvillamost is átadott Szaniszló Sándornak, ígéretet téve a 42-es villamos meghosszabbítására.

Szintén a közösségi közlekedés hatékonyabbá tételének jegyében a főpolgármester kezdeményezte, hogy a forgalmas útvonalak mentén buszfolyosókat vagy kötöttpályás közlekedést építsenek ki, azonban ezeket a nagyszabású terveket sem valósította meg.

A főpolgármester az agglomeráció közlekedés fejlesztésével kapcsolatban is komoly tervekkel állt elő, azt álmodta meg, hogy a városhatár közelében és a külső kerületekben, növekvő méretű P+R parkolókat fognak létesíteni, a városhatáron kívül pedig buszsávokat létesítenek, de ebből sem lett semmi.

A trolibuszhálózat bővítésével kapcsolatban is komoly ígéreteket fogalmazott meg Karácsony Gergely, aki azt állította, a buszok önjáró képességének köszönhetően a megválasztása után Budán is járni fognak trolibuszok, de ez az elképzelés is a tervezőasztalon maradt. Karácsony ígérte az elővárosi hajózás fejlesztését is. Ezzel szemben a főpolgármester egy kompjárat kivételével 2022-ben megszüntette a BKK összes hajójáratát.