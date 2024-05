Karácsony kínosan magyarázkodik arról, hogy miért nem csinált semmit 4,5 évig

Karácsony kínosan próbálta megmagyarázni a Telexnek, hogy miért nem csinált semmit 4,5 évig

A Metropol szerint Karácsony Gergely összevissza beszél, aki mostanában azzal haknizik, hogy furcsa módon magyarázza 4,5 éves semmittevését: mint mondja,

azért nem csinált semmit, mert számos ígérete nem öt évre szólt 2019-ben, hanem 10-15 vagy akár 50 évre...

Ezért nem valósult meg ígéreteinek döntő többsége. A lap szerint a "csődpolgármester" erről akkoriban elfelejtett szólni, amikor megválasztották.

Majd a lap közölte, hogy Karácsony már nyíltan kimondta, hogy

ha valamiről azt mondja, hogy lesz, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy meg is csinálja...

"Nyilvánvaló, hogy abban, amikor azt mondom, hogy lesz pesti fonódó villamoshálózat, akkor az nem azt jelentette, hogy akkor megcsináljuk"

– fejtegette zavarosan egy vele készült interjúban, amely után még a többségében baloldali Telex-olvasók is cinikusan kommentelgették, hogy zéró konkrétum, zéró cselekvés, csak a semmi habosítása... Az interjúban Karácsony több cikluson átívelő fejlesztésként állítja be még az "óriási pénzt, energiát és időt igénylő" Városháza park megvalósítását is, ami megmosolyogtató: egy parkoló felszámolásáról van szó...

Hogyan várhatunk akkor Karácsony Gergelytől újabb metró- vagy villamosvonalakat?

- teszi fel a kérdést a Metropol.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje egy kérdést is megfogalmazott Facebook-oldalán a jelenséggel kapcsolatban: Karácsony "következő ciklusban" Gergely már az iskolában is azt vetítette a tanárainak, hogy "majd a következő órára megtanulom?"

Karácsony, aki egyébként Gyurcsányékkal körbehaknizza éppen a vidéket, Budapest kapcsán folyamatosan a következő ciklusokról beszél, mint akinek az a természetes, hogy 5 éves beváltatlan ígéreteit 10-15 évvel később valósítsa meg. A napokban adott kínosan magyarázkodó interjújában is elmondta: tulajdonképpen azért nem történt semmi Budapesten az elmúlt 5 évben, mert a kampányígéretként általa most is belengetett Nagykörút felújítása, vagy a Városháza park végleges megvalósítása, a rakpart és a pesti fonódó felújítása ciklusokon átívelő ígéretei voltak 2019-ben.

– mondta Karácsony Gergely az általa 2019-ben megígért pesti fonódó villamospálya kialakításáról. A szintén általa említett "nagyon sok rész" is értelmezhetetlen, hiszen a "csődpolgármester" csak a közelmúltban sajtolt ki magából egy néhány méteres, kanyarnyi sínpárt a Haller utca és a Soroksári út kereszteződésénél. A szintén általa "hosszú távú jövőképként" említett projekt teljes hossza egyébként csupán 2,5 kilométer, a fő gerinc a Deák tér és a Lehel tér közötti szakaszt jelentené. Ráadásul a "csődpolgármester" még a tervezésre szóló közbeszerzést sem írta ki a fonódó ügyben, pedig eddig háromszor bejelentette a beruházást közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra úgy véli: