Karácsony újrahasznosított ígéretei

„Nincs szerintem fontosabb nemzeti ügy, mint energetikai felújításokat csinálni az egész országban és Budapesten is”– jelentette ki Karácsony Gergely, Barabás Richárd, újbudai alpolgármester kérdésére a néhány héttel ezelőtti programismertető fórumon.

Karácsony energiafelújítási programot indítana a következő ciklusban. Erre persze nem saját forrásból, hanem a „reményeik szerint” érkező uniós forrásból fordítanának pénzt. A Fővárosi Önkormányzat ezenfelül létrehozná a Budapesti Klímaügynökséget, amely segíti, koordinálja ezeket a beruházásokat.

Persze csak ha most meg is alakul. 2019-ben ugyanis már megígérte ugyanezeket a lépéseket a főpolgármester, csak akkor még Budapesti Energiahatékonysági Klaszternek hívták azt az ügynökséget. Ezen keresztül végezték volna magánszemélyek energiakorszerűsítő tanácsadását. Ehhez már 2019-ben társult volna a társasházak fűtéskorszerűsítő programja, ami szintén füstbe ment terv azóta is.

Panelprogram és más hazugságok

De a 2024-es fórumon azt is mondta Karácsony, hogy „újra belekezdenek a 2010-ben leállított panelprogramba, a panelházak energiafelújítási programjába. Ezen kívül bevezetik a lakásügynökségi modellt a fővárosban, és a következő években 20 milliárdot költenek lakbértámogatásokra, az önkormányzati lakások felújítására.”

Ne csodálkozzunk, ha ismerősen csengenek ezek a szavak, mivel Karácsony a panelprogram újraindítását már 5 éve is megígérte. Meg is valósult az, csak épp nem Budapesten, hanem Debrecenben.

A jóval kisebb költségvetéssel rendelkező Debrecenben tavaly a városvezetés ugyanis nyílászárók cseréjére, homlokzatok és födémek hőszigetelésére, valamint liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére adott támogatást a lakosoknak. Lehet, hogy Debrecenben kevesebb tanácsadót kell eltartani, így több pénz jut a lakosságra és a város fejlesztésére. Lehet, ezt a modellt kéne alkalmazni Karácsonyéknak is.

De a lakásügynökséget sem most találták ki az amerikai tanácsadók, hiszen Karácsony már 5 évvel ezelőtt is bedobta ezt az ötletet, csak akkor még Fővárosi Lakástársaságnak nevezték a képzeletbeli sóhivatalt.