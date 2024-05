Kegyetlen mészárlásra készülhetett a budapesti iskola iszlamista diákja

Egy tizedikes fiút vittek el a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a székesfehérvári Árpád Technikumból, a diák szektás lehetett – írja a Feol a Tények videója alapján.

A Tények információi szerint a fiatal mészárlásra készülhetett, ezért a TEK már figyelhette egy ideje, ugyanis több autóval is érkeztek érte az iskolába. A diák feltehetően muszlim származású, és honvéd kadét szakon tanul az iskolában.

Egy szemtanú szerint a diákok úgy sejtik, hogy a fiatalember egy szektához tartozhatott, a gyilkoláshoz is innen vehette az ötletet, emellett az is gyanús volt, hogy a fiatal a közösségi oldalakon osztott meg olyan tartalmakat, amelyek aggodalomra adhattak okot – számolt be a Magyar Nemzet.

A fiatalt háborús uszítás bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Ma dönt a bíróság a letartóztatásáról – részletezi újabb cikkében a Feol a Fővárosi Nyomozó Ügyészség tájékoztatása alapján. A veszélyesnek ítélt fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki

háborús uszítás bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt.

Képünk illusztráció. Fotó: MTI / Lakatos Péter

Az ügyészség indítványozta a diák letartóztatásának elrendelését, amelyről a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója ma, azaz szerdán dönt.

Szerda délelőtt ugyanis őrizetbe vettek egy kamasz fiút, aki az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő tartalmakat tett közzé. A fiú ellen a Terrorelhárítási Központ felderítési adatai alapján indított nyomozást.

A megalapozott gyanú szerint a fiatal 2022. december 4-én egy az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő videót magyar nyelvű felirattal látott el, majd azt a terrorszervezet saját szerverén működő, nagy nyilvánosság által hozzáférhető tartalommegosztó felületre feltöltötte.

Ezután sem hagyott fel a terrorszervezet működésének támogatásával, amelynek során az Iszlám Állam népszerűsítése céljából általa létrehozott,

bárki által elérhető szerverre további magyar nyelvű propagandakiadványt és a terrorszervezetet buzdító vallási énekeket töltött fel.

Áprilisban három iskolás fiú tervezett iszlamista merényletet Németországban.

A 15-16 éves fiatalokat még húsvéthétvégén vették őrizetbe az ügyészség antiterrorista központjának (ZenTer NRW) kezdeményezésére, azóta előzetes letartóztatásban vannak - közölte az ügyészség.