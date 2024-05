Nem vicc: Kémek toborzásába kezdett Magyar Péter

Az együttműködés újabb formájára derült fény a Bajnai Gordon-féle kör és Magyar Péterék között. Magyar már az április 19-i orosházi fórumán megemlítette, hogy a kampányában egy olyan szervezettel működhetnek együtt, amely több mint 10 ezer aktivistát képes mozgósítani. Magyar a következőt állította ezen az eseményen:

Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk

Már eddig is valószínűsíteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra. Most azonban Magyar Péter szűkebb környezetéből is megerősítést nyert a feltételezés.

Kémeket keres Magyar Péter

Ehhez kapcsolódik, hogy Magyar Discord-csoportjában újabb akciót indítottak. Ennek lényege, hogy egyfjta online kémeket keresnek. A feladatuk a jelentkezőknek az lenne, hogy többek között videókat, támadható nyilatkozatok gyűjtését, majd ezekről jelentéseket kellene mindennap küldeniük a központba. Az erről szóló bejegyzést alább nézhetik meg:

Az online kémek jelentkezését csütörtökön este hat óráig várták. Minden bizonnyal a jelentkezők feladata lesz, hogy minden Magyar Péterről szóló valóságos, és nem baloldali, propagandisztikus hírt jelentsenek, és így tüntessék el az agresszív exférj számára kínos tartalmakat a közösségi oldalakról.

Hazudhatott Magyar Péter a nagyapjáról is: ávósokkal együttműködő, baloldali bíró volt a Jogi esetek egykori "sztárja"

A Rákosi-,és Kádár-rendszer titkosszolgálatára emlékeztető akció nem véletlenül kötődik Magyar Péterhez. Mint ismert, az agresszív exférj nagypapája Erőss Pál meglehetősen jó kapcsolatot ápolt a kommunista rendszerrel. Részletesen bemutattuk, hogy Magyar Péter állandóan nagyapja emléke mögé bújik és azt állítja (lódítja), hogy dr. Erőss Pál, a kommunista televíziózás népszerű műsorának, a Jogi eseteknek szakértője (mondhatni, sztárja) a diktatúra idején ellenálló volt, egyenesen a rendszer ellensége és (semmilyen dokumentummal nem igazolható) 1956-os hős. Miközben sikeres bíró volt és tévésztár.

Mező Gábor, a Századvég vezető kutatója Magyar Péter múlttal kapcsolatos hazugságai után az érintetthez fordult:

"Nyílt kérdés Magyar Péterhez. Ez tényleg érdekel. Azt írtad, hogy nagyapád, Erőss Pál 1956-ban „fegyverrel harcolt a hazájáért” – írja közösségi oldalán Mező Gábor, a Századvég vezető kutatója. Elmondanád nekünk, hogy akkor hogyan lehetett a „Markóban” fogalmazó éppen ötvenhat idején? És hogyan „járta végig a gyakorlati lépcsőfokokat” addig, hogy négy év múlva már egyenesen bíró legyen? Ha jól számolom, alig huszonhat évesen? A kádári megtorlás legsötétebb idején. Így jutalmazta a Kádár-diktatúra legnagyobb ellenségeit?

Nagyapád erről így mesélt még régen:

Egyetem után a Markóba kerültem, mármint úgy, hogy az ott lévő kerületi bíróságon lettem fogalmazó. Végigjártam a szakma gyakorlati lépcsőfokait, s majd négy év múlva, 1960-ban Budára neveztek ki bírónak.”

Meséld már el légy szíves, hogy a kádári vérszivattyú korszakában, amikor százezrek elhagyták a hazájukat, számtalan embert bebörtönöztek, több százat kivégeztek, közben Marosánék a tömegbe lőttek, mindenkit megfélemlítettek, szóval hogyan lehet, hogy a nagyapád közben fogalmazóból bíró lett? Úgy, hogy szerinted „fegyverrel harcolt”. Úgy volt esetleg fegyvere, mint a nyolcvanas évek másik tévécsillagának, Popper Péternek, aki a forradalmárokra vadászott a Lenin Intézet diákjaként? Vagy mint Horn Gyulának? Vagy tényleg szabadságharcos volt, és ezt jogászként valahogy meg tudta úszni akkoriban? Valami forrást kérünk Erőss Pál ötvenhatos tetteiről.

Válaszod előre is köszönöm.

– áll Mező Gábor bejegyzésében.