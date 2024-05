Konyhakéssel fenyegette a rendőröket egy komáromi férfi

A vádirat szerint a férfi 2022. novembere óta a nagyszülei komáromi lakásában lakott, ahol rendszeresen alkoholizált, részegen pedig gyakran agresszívan viselkedett, kiabált és veszekedett a nagyszüleivel, illetve a lakásban lévő berendezést is megrongálta.

A kép illusztráció.

Fotó: Origo

Egy ehhez hasonló eset történt 2023. január 19-én is, amikor szintén agresszíven viselkedett, több berendezési és használati tárgyat megrongált a lakásban, majd a társasház lépcsőházának ablakát is kitörte. Ezután egy kést vett magához, majd ezzel a kézeben hőzöngött és kiabált. Feltehetően a szomszédok is hallhatták mindezt, ugyanis valaki bejelentést tett, ezt követően pedig a helyszínre érkezett két rendőr. A férfi ekkor a konyhai kést a jobb markában tartva, agressziótól eltorzult arccal, a rendőrök irányába megindulva tett egy-két lépést, miközben azt kiabálta, hogy

Gyertek, kinyírlak benneteket is, utána meg magammal végzek!

A rendőrök az elhangzott fenyegetés, és az esetleges támadás lehetősége miatt kimentek a lakásból, miközben többször felszólították a férfit, hogy tegye le a kést. A férfi ekkor visszahátrált abba az előszobarészbe, ahová már nem láttak be a rendőrök. A férfit folyamatosan igyekezték nyugtatni a rendőrök, ennek következtében - késsel a kezében - újból közelebb lépett, és közölte, hogy meg akar halni, majd a további felszólítások hatására letette a kést és az irányukba odacsúsztatta. Ezt követően a rendőrök a férfit megbilincselték.

A hivatalos személy elleni erőszak miatt indult ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyújtott be vádiratot.

A bíróság a férfit előkészítő ülésen 2 év 4 hó börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítéletet az elkövető és védő tudomásul vette, az ügyész három nap gondolkodási időt kért - írja közleményében a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

