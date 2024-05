Bicskával és féltéglával életveszélyesen megfenyegette anyját és testvérét egy bedrogozott férfi, majd kétszer is megpróbált megszökni a kórházból, ahová megfigyelésre szállították. Amikor az ápoló visszakísérte a szobába, a férfi összeverekedett vele. Ezért garázdaság és közfeladatot ellátószemély elleni erőszak miatt is vádat emelt ellene az ügyészség, sőt mivel anyjának több holmiját is ellopta, hogy az árából drogot szerezzen, lopás miatt is felelnie kell. Ezért újra hosszú évekre börtönbe kerülhet.

A frissen szabadult kiskunhalai férfit tavaly tavasszal anyja átmenetileg befogadta a házába. A férfi azonban ahelyett, hogy munkába állt volna, rendszeresen drogozott, ami miatt többször is agresszívan viselkedett. Anyja ezért többször is felszólította, hogy költözzön el, ám a férfinak esze ágában sem volt, sőt, több háztartási eszközt is ellopott azért, hogy eladja, és ebből fedezze a további drogokat. Egyszer még az anyja lelakatolt hálószobáját is feltörte. Július 12-én éjjel a férfi megjelent anyja házánál, ahol nem akarták beengedni, ezért rugdosni kezdte a kaput. Időközben a helyszínre érkezett a férfi testvére is, mire a bódult férfi berohant a lakóházba és magához vett egy bicskát. Ezután hadonászni kezdett a késsel, és azzal fenyegette családtagjait, hogy megöli őket, majd egy féltéglával próbálta meg betörni fivére autóját. Ekkor az anyja kiverte a kezéből a téglát, majd egy autóba menekült, és riasztotta a rendőröket. Másnap délután a férfit megfigyelésre beszállították a kórházba, ahonnan kétszer is megpróbált megszökni, az ápoló azonban mindkét alkalommal visszakísérte. A férfi ekkor váratlanul rálökte az ápolót a kórházi ágyra, majd összeverekedett vele, ám közben megtántorodott, és ráesett az ápolóra. Az ügyészség garázdaság és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, illetve lopás miatt emelt vádat a visszaeső férfival szemben, ami miatt börtönbüntetés kiszabását javasolta. A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a kiskunhalasi bíróság dönt. Három évvel ezelőtt egy férfi az orvosra és egy ápolóra is rátámadt egy érdi kórházban, mert mellkasröntgent szeretett volna csináltatni, ám az akkor érvényben lévő járványügyi rendeletek miatt erre nem kerülhetett sor. Két évvel ezelőtt pedig a tatabányai kórházban támadt az orvosra minden ok nélkül egy cseh fiatal. Még ugyanazon a napon pedig egy középkorú, gyógyszermérgezéssel diagnosztizált férfi is rátámadt a dolgozókra ugyanabban a kórházban. Egy fiatal nő pedig ököllel ütött arcon egy ápolót a marcali kórházban, mert nem volt elégedett az ellátással. Egy balassagyarmati kórházban egy 17 éves kamasz támadt az ápolónőre, amiért nem mehetett be édesanyjához, míg egy miskolci kórházban érfogóval támadt az orvosra és két ápolóra egy idős férfi.