Történelmi jelentőségű találkozó, nagy magyar siker: két évtized után Budapestre jön a kínai elnök

Ez utóbbi esetében Kínát azzal vádolják, hogy az autók az állami támogatások miatt tudnak olcsók lenni, erre hivatkozva próbálják kiszorítani őket az európai piacról, hiszen ez piactorzító gyakorlat, és megnehezíti az európai autógyártók túlélését. Az Európai Unió vezetése azt is nehezményezi, hogy Kína nem biztosít megfelelő hozzáférést a saját piacához az európai vállalkozásoknak, így a két fél közötti kapcsolat nem kiegyenlített. És ott van valahol félúton Németország, amely szemmel láthatóan egyszerre próbálja megvédeni a piacát és fenntartani a kapcsolatokat Kínával. Olaf Scholz kínai látogatása is azt erősítette meg, hogy Németország el akarja kerülni a keményebb fellépést. Ettől függetlenül a Kína elleni büntetővámok bevezetése már az asztalon fekszik.

Regős szerint azt, hogy mennyire hoz majd büntetővámokat vagy gazdasági háborút a mostani konfliktus, egyelőre nehéz megjósolni, mindenesetre úgy tűnik, hogy Európa kész felvenni a kesztyűt a piacának védelmében, ami inkább a gazdasági háborút vetíti előre.

A háború egyik eszköze lehet a védővám, ami akár erősítheti is Magyarország szerepét az elemző szerint: az itt gyártott termékek már a közös piacon vannak, ezeket már nehezebb kiszorítani. Bár azt is megjegyezte, hogy a konfliktus egyben kockázat is hazánk számára, ha olyan szabályozás alakul ki, akkor megnehezítheti a Kínával való közös projektek végrehajtását.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j5) és Hszi Csin-ping kínai elnök (b5) bilaterális tárgyalása Pekingben 2023. október 17-én. Orbán Viktor mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (j4), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j6), Lantos Csaba energiaügyi miniszter (takarásban, j7), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j8), Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j9) és Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke (j1)

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Mit kell tudni a kínai gazdaságról, és miért fontos nekünk?

A Világgazdaság elemzése szerint ha csak a keleti nyitás meghirdetésének évét nézzük,

Kína megháromszorozta a GDP-jét, az akkori 6 ezermilliárd dolláról 2022-re 18 ezermilliárdra duzzadt, amivel egy főre vetítve még elmarad a fejlett nyugati országoktól és Amerikától, de más téren sokkal látványosabb a kínai előretörés.

2013 óta ugyanis világ vezető exportőre és a világ második legnagyobb gazdasága, amely mára megkerülhetetlen szereplője lett a világban zajló folyamatoknak.

A kétnapos állami látogatáson Franciaországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök néptáncosok előadását nézi a Pireneusokban húzódó Tourmalet-hágón 2024. május 7-én. Emmanuel Macron francia elnök gyermekként több időt töltött a környéken a nagymamájánál, ezért hívta meg ide magánprogramként kínai vendégeit

Fotó: MTI/EPA/AP pool/Aurelien Morissard

A mostani esemény súlyát is pont ez jelenti: Kína ma már nem pusztán egy feltörekvő ország pár összeszerelő üzemmel, ahol éhbérért dolgoztatnak milliókat, hanem a világgazdaság vezető hatalma, amely a folyamatban lévő technológiaváltás egyik úttörőjének számít.

Hogy Kína már korántsem az az ország, amely esetleg a 2010-es évek elején volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy évek óta többet költ innovációra és kutatás-fejlesztésre, mint Európa. Ezek után pedig nincs mit meglepődni azon, hogy az autóiparban sokkal olcsóbban és jobb minőségben tud előállítani elektromos autót, mint jó néhány európai gyártó. Ami bizonyítéka annak is, hogy a kontinens versenyképessége egyre katasztrofálisabb.

A keleti nyitás páratlanul sikeres

2010 és 2023 között a külkereskedelmi forgalomban a kivitelünk 58 százalékkal nőtt, miközben az importunk pedig 112 százalékkal.

Az egyik fontos kérdés, hogy a magyar vállalatok mennyire tudtak bekapcsolódni ezen láncokba a Keleten rejlő lehetőségeket kihasználva.

Fotó: Eurlex

Regős Gábor a Világgazdaságnak arról is beszélt, hogy a keleti nyitás eddigi legnagyobb eredményének az elmúlt pár évben Magyarországra érkező kínai működőtőke-beruházásokat tartja, amelyek ráadásul javarészt a folyamatban lévő technológiaváltáshoz, azaz elektromos átálláshoz kapcsolódnak, ilyen a CATL vagy a BYD fejlesztése; ezek önmagukban több ezermilliárdot jelentenek, ami már a GDP-ben is kimutatható tétel. És még nem is említettük a Sunwodát vagy az Eve Powert, amelyek a világ legnagyobb akkumulátorgyártó cégei, és Európában nálunk építik fel első üzemeiket.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak az elektromos autózáshoz nem kapcsolódó példák is: kínai tulajdonban van a BorsodChem, de jelentős hazánkban a Huawei tevékenysége is. Tavaly ráadásul a kínai befektetők voltak a legaktívabbak hazánkban a HIPA tájékoztatása szerint: a 13 milliárd eurónyi befektetésből 7,6 milliárd eurónyi kapcsolódott kínai befektetőkhöz.

Újabb beruházások jöhetnek Magyarországra

Azzal kapcsolatban, hogy milyen megállapodás vagy bejelentés lesz a mostani találkozón – ha lesz ilyen –, csak találgatni lehet. „Nem lenne nagy meglepetés – és erről voltak is előzetes pletykák – egy újabb kínai beruházás bejelentése, de az előzetes információk alapján megállapodást írhatnak alá a paksi bővítésben való kínai szerepvállalásról is” – mondja Regős Gábor.

Fontos látogatás

A szakértők szerint Hszi mostani európai útja alapvetően két célt szolgál: egyrészt megpróbálhatja meggyőzni ellenlábasait saját jóindulatáról, másrészt megmutathatja kritikusainak, hogy még ha egyes országok nem is látják őt szívesen, mások, köztük Magyarország, továbbra is szívesen fogadják.

+1 érdekesség a kínai elnök látogatásáról: kik védik az elnököt?

Nemcsak a kínai elnöki testőrség különleges, hanem az őt szállító jármű is. Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ – igaz, a külföldi utak során előfordul, hogy az eggyel kisebb N501-et veszik igénybe –, amely impozáns méreteivel és esztétikájával egyszerre parancsol tekintélyt és áraszt eleganciát.

Az N701 hat métert meghaladó hosszúsággal rendelkezik, súlya legalább 3,1 tonna. A karosszériája az ikonikus hongqi (vörös zászló) emblémákat büszkén viselő dizájnban csúcsosodik ki. A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyi támadás elleni rendszerrel is felszerelték.

Legalább 700 ezer dollárra, mintegy 250 millió forintra taksálják az értékét. A kínai elnök autója a francia elnöki találkozó során is megfigyelhető volt hétfőn.

Talán nem véletlen, hogy a Hongqi N701-t gyakran úgy emlegetik, mint a kínai Rolls-Royce-t.

A kínai elnök biztonságát a legendás központi gárda garantálja. Erről a kínai szervezetről azt kell tudni, hogy még az 1950-es években jött létre, és azóta (hellyel-közzel) töretlenül látja el szolgálatát. Ami nem más, mint a magas rangú kínai pártvezetők védelme, beleértve a minisztereket és az államtanács tagjait is, valamint az ő családtagjaikat - írja a vg.hu.

