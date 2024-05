Hét sztrók után jöhet az öt éves Kinga műtétje, megvan az időpont

A kislányra még hétfőn és kedden egy-egy izotópiás vizsgálat vár rá, de ha azok sikeresek lesznek, akkor a következő kedden, május 14-én meg is műti egy szegedi specialista - írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál.

"Azt mondta, hogy már nem lehet késlekedni. Ha vállaljuk a műtétet, akkor azt minél előbb el kell végeznie" – magyarázta Kinga édesanyja Gabi, aki azt is elárulta, hogy az orvos Kinga miatt áttervezte a műtéteit, hogy minél hamarabb sorra kerülhessen a kislány.

Kinga a harmadik sztrókja után, azóta négy újabb rohama volt a kislánynak.

Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Kinga Moyamoya-szindromában szenved, most legalább kettő műtét vár rá, a bal és a jobb oldalon lévő ütőeret is műteni kell. Az édesanya nagyon fél a beavatkozásoktól, hiszen még egynek is hatalmas a kockázata, nem hogy kettőnek.

"Kinga nagyon erős és minden apró sikerért keményen megküzd. Még kissé esetlenül, de már tud járni, a jobb kezét azonban még nem tudja jól használni. Nagyon bízom benne, hogy szeptemberben már vissza tud menni a barátaihoz az óvodába és még csak rossz emlék sem marad számára ez az év" – sírta el magát Gabi.