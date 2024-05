Kiszállt a NAV a szerencsi önkormányzathoz, költségvetési csalás miatt nyomoznak

Néhány nappal ezelőtt kiszállt a szerencsi polgármesteri hivatalhoz az adóhatóság – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint az önkormányzatot érintően a NAV egy homályos közbeszerzési eljárás miatt, költségvetési csalás gyanújával, egy magánszemély feljelentése alapján rendelt el nyomozást, amelynek részeként házkutatást tartottak a hivatalnál.

Nemzeti Adó és Vámhivatal

Fotó: Róka László

Az üggyel összefüggésben a Magyar Nemzet kérdéseket küldött a nyomozó hatósághoz, tőlük pedig azt a választ kapták, hogy „a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire tekintettel nem áll módunkban a kérdéseiket megválaszolni“. A NAV tehát nem cáfolta az eljárás tényét, ám további részleteket nem közölt.

Az ügy szálai 2023 nyaráig vezetnek vissza, amikor Szerencs Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött egy klímatechnikai kft.-vel. A szerződésben több mint 260 millió forint ellenében, november közepéig vállalta a cég a feladatok elvégzését.

A befejezés határidejét később módosították, de még így sem sikerült időben befejezni a munkát, a projekt csúszott, 2024 januárjában fejeződtek be a munkálatok.

Ennek ellenére, a munkálatok befejezése előtt, több számlát is kiállítottak, majd fizettek is a vállalkozónak, azt a látszatot keltve, hogy a feladatok maradéktalanul, hiány- és hibamentesen el lettek végezve.

Csakhogy a lap által megismert feljelentés szerint, aki a teljesítést leigazolta és jóváhagyta, majd az ellenértéket kifizette, bűncselekményeket követett el. Ráadásul a feljelentésben az is szerepel, hogy az önkormányzat ezáltal a kötbértől, nettó 65 millió forinttól esett el, de a hatósághoz eljutott dokumentumban az is olvasható, hogy a beruházás teljes összege a Fenntartható turizmusfejlesztés Szerencsen elnevezésű pályázati forrásból lett biztosítva, ami további kérdéseket is felvet.

A feljelentésben ugyanis arra is utaltak, hogy az uniós projekteknél évek múltán is van utóellenőrzés, és ahol szabálytalanságot állapítanak meg, szankciókat kockáztat a város, amivel akár több száz milliós kárt okozhatnak Szerencsnek.