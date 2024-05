Itt a vallomás: egy, az önkormányzattal szerződésben álló cég Trippon házának felújításával fizethetett a sok száz milliós megbízásért

Korábban az Origo is többször írt arról, hogy milyen sötét, és bűncselekmény-gyanús ügyleteket hozott Trippon Norbert 5 éves városvezetése Újpestnek. Miközben az újpestieknek csak omladozó kórházépület, és erdőszéli szellemház jutott, addig Trippon Norbert egy több mint 200 milliós házzal is gazdagodott az elmúlt években. Az Újpest legjobb részén fekvő lakóház felújítására 80-100 millió forintot költött a Trippon-család, amely kapcsán sötét, korrupció-gyanús ügyletekről lehetett Újpesten hallani, néhány nappal ezelőtt pedig házkutatást tartott a NAV a DK polgármester-jelöltjénél. A PestiSrácok.hu-hoz eljuttatott dokumentumok tanúsága szerint, szó sincs alaptalan pletykákról. Ha a laphoz eljutott vallomás igaza bebizonyosodik, egy Trippon Norbert által működtetett korrupciós hálózat képe rajzolódik ki, amelynek fenntartója, a DK polgármester-jelöltje nem sajnálta még a saját feleségét is belekeverni a korrupt ügyeibe. Szomorú, hogy Újpest az elmúlt időszakban csak ilyen ügyekkel, és nem a fejlesztéseivel került be a médiába.

Vágólapra másolva!

A PestiSrácok.hu-hoz eljutott gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyv egy, az ügyben gyanúsított cégvezető vallomását idézi: 2020 közepe tájékán megkeresett S. András (SZIN-KER ügyvezetője: a szerk.), hogy ők nyertek pár „DK-s” vezetésű kerületben építési munkákat, és különböző pénzkifizetéseket kellene cserébe teljesíteniük politikusoknak s megkérdezték, hogy tudnák-e abban segíteni, hogy egy újpesti politikus lakásának felújítását legalizáljuk az általam kiállított fiktív számlákkal.” Bár Trippon Norbert igyekezett magát áldozatnak beállítani az ügyben a múlt keddi Facebook-posztjában, de ennek totálisan ellentmond a fiktív számlákat kiállító cégvezető vallomása: Később kiderült, hogy a kérdéses lakás – amelyet papíron fel kellett újítaniuk: a szerk – L. Anita tulajdona, aki Trippon Norbert felesége, aki jelenleg Újpest alpolgármestere.” A büntetőeljárás alatt álló cégvezető elmeséli a laphoz eljuttatott jegyzőkönyvben, hogy négy fiktív számlát kellett kiállítania Trippon Norbert újpesti gazdasági alpolgármester részére, a házfelújítása ellenértékeként, összesen 18 millió forint értékben. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere

Fotó: Facebook A SZIN-KER a felújítással osztott vissza Tripponnak, a számlát a másik cég állította ki A fenti összeget úgy követelte a számlákban a gyanúsított cégvezető a cége számára, hogy ők egyetlen kapavágást sem végzett Trippon Bajza utcai házán. A cél a fiktív számlákkal csak az volt, hogy lepapírozzák Trippon házfelújítását. A valódi munkát végző SZIN-KER Kft. így fizette ki azt a több százmilliós megbízást, amit Újpestről, az újpesti intézmények által kapott. A cégvezető elmeséli a vallomásban, hogy az ellenértékeket, amint megkapta Trippon Norbert számlájáról, azonnal le kellett készpénzben vennie, és vissza kellett a SZIN-KER-en keresztül juttatnia a politikusnak: A számlákat mindig S-ék utasításai szerint állítottam ki, s mindig S. Andrásnak adtam azokat személyesen, a számlák átadását követően mindig jött azok ellenértéke pár napon belül, az összegeket én azonnal levettem emlékeim szerint ATM-ből, és bankfiókból, majd átadtam S. Andrásnak vagy a SZIN-KER Takarék utcai kereskedésében.” Trippon Norbert magyarázkodó Facebook-posztjában arról írt, hogy ő úgy tudja, hogy a kivitelező „évekkel későbbi NAV eljárása miatt történt a házkutatás”, és neki semmi köze nincs ezeknek a cégeknek az „áfa ügyeihez”. Azonban a vallomásból kiderül, hogy egy súlyos korrupciós hálózatról és adócsalásról lehetett szó: Kijelentem, hogy L. Anita (Trippon Norbert felesége: a szerk.) fenti lakásában a cégünk soha semmilyen munkát nem végzett. Közlöm, hogy az általan Bajza utca Wesselényi utca sarkán lévő családi ház felújítási munkálatairól kiállított számlák teljesen valótlan tartalmúak.” Sok százmilliós megbízást kapott Újpesten a SZIN-KER Ellenőrizve a vallomás igazságtartalmát, a PestiSrácok megnézte, hogy valóban kapott-e Újpestről nagyobb megbízásokat az SZIN-KER Kft. Az látható, hogy 2020-ban például épületfelújítási munkákra nyert el egy 290 millió forint összegű közbeszerzést az Újpesti Városgondnokság nevű önkormányzati cégtől.

Később az Újpesti Rendelőintézet is megbízta a céget, a Bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógytorna, gyermek szakrendelő építési feújítási munkálataival. A keretösszeg itt 37.891.362 Ft volt. Állítani nem állítunk semmit, de az tény, hogy a korrupciógyanúba került SZIN-KER bőven kapott megbízást Újpesttől. Szomorú, hogy ilyen ügyektől hangos a média Újpest kapcsán. Miközben Trippon Norbert versenyt fut az idővel, és igyekszik bizonygatni, hogy sok minden fejlődött a vezetésük alatt Újpesten, elítélték Varju László országgyűlési képviselőt és most házkutatást tartanak Tripponéknál, ahogy a fenti vallomásrészletekből kiderült, egy súlyos korrupciógyanús ügyben.