Gulyás Gergely Magyar Péterről az Origónak: Ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés

A kormány álláspontja továbbra is egyértelmű az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban: Magyarország ki akar maradni a háborúból, és a NATO ukrán missziójában sem kíván részt venni - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. A miniszter azt mondta: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen magyar katonákat, illetve Magyarországról fegyvereket küldeni Ukrajnába. Hozzátette: továbbra is az a kormány véleménye, hogy a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása, ezért a NATO-nak is minden erejével a béketárgyalások minél hamarabbi megkezdését, és azonnali tűzszünetet kellene szorgalmaznia. A 2023-as gazdasági célkitűzés, a háborús infláció letörése eredményes volt, és megvalósult, márciusra 3,6 százalékra szorult vissza infláció - mondta Gulyás. Magyar Péter azon felvetését, hogy blokkolták a tüntetésén az internetet, a miniszter azt mondta az Origónak: ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés.

A szerdai kormányülésen értékelték a háborús helyzetet, ami súlyosabbá vált, hiszen újabb részletek derülnek ki azokról a NATO-tervekről, amelyek a háborúba való közvetlen beavatkozás veszélyével fenyegetnek – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. A fegyverszállítások koordinációjáról és a kiképzésről tesz említést a NATO-javaslat, valamint öt évre szóló 100 milliárd dolláros finanszírozásról, ami arra utal, hogy a háború évekig tartó elhúzódásával számolnak a szövetségesek. Magyarországra óriási nyomást helyeznek, hogy támogassák ezeket a NATO terveket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kelljen magyar katonákat és fegyvereket küldeni Magyarországról Ukrajnába – jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: 800 ezer áldozatról beszélünk a fronton, ehhez képest a frontvonal alig változott. A magyar kormány a NATO bevonulása és részvétele helyett a béketárgyalások megkezdése és a tűzszünet mellett áll ki. A kormány azon van, hogy megakadályozza a NATO beavatkozását a konfliktusba, ha ez mégis megtörténik, akkor szeretnék, ha Magyarország kimaradna belőle. Úgy vélekedett: azért kell megerősíteni a NATO haderejét, hogy garantálni tudja a békét. Mint mondta, a következő napokban és hetekben további fontos egyeztetések lesznek. A honvédelmi és a külügyminiszter a kormányinfók között is tájékoztatást fognak adni a fejleményekről. Gulyás Gergely: A magyar kormány a NATO bevonulása és részvétele helyett a béketárgyalások megkezdése és a tűzszünet mellett áll ki

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Kínai elnöki látogatás Az elnök Párizsba és Budapestre látogat, ami mutatja hazánk növekvő súlyát – értékelte Gulyás Gergely a kínai elnök budapesti látogatását. – A látogatásnak a gazdasági jelentősége az elsődleges, fontos látni, hogy 2005-ben az Európai Unió GDP-jének kevesebb mint ötöde volt a kínai, ma pedig Kína már megelőzi az uniót. Ez sokat elárul Európáról is – mutatott rá. Míg az egyik nagy globális gazdasági újság szint az 500 legnagyobb vállalatból tizenöt volt 2004-ben kínai, ma több mint 130 – ismertette a miniszter. Szerinte ez jelzi, hogy Kína a világ egyik vezető hatalma. Érdekünk, hogy minél több kínai vállalt érkezzen hazánkba, előnyös üzletben vagyunk érdekeltek több területen, például ahol csúcstechnikát adnak a világnak – jelezte Gulyás Gergely. Hozzátette: vannak Magyarországon német, amerikai, koreai befektetések, de a kínai gazdasági együttműködésekkel is erősödik a magyar gazdaság, és a találkozón ezt kívánjuk erősíteni. A gazdasági újraindulás éve A miniszter beszámolt róla, hogy 3,6 százalékra zuhant vissza a március infláció, ami jól mutatja, hogy a 2023-as gazdasági célkitűzés eredményes volt, a 2024-es év így a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz. Hozzátette: ezek az adatok lényegesen jobbak lennének, ha le lehetne zárni az orosz–ukrán háborút.

Magyarország 1,7 százalékos gazdasági növekedése a harmadik legjobb az Európai Unióban, a negyedéves 0,8 százalékos növekedés holtversenyben pedig a második legjobb – mutatott rá. Mint kifejtette, 2024-ben a 2,5 százalékos GDP-növekedés reális a háború mellett is, 2025-ben pedig a 4,1 százalékos bővülés is elképzelhető. A fogyasztás Magyarországon egyre nő, így szerinte optimisták lehetünk. Csok plusz, otthonfelújítás Vitályos Eszter kormányszóvivő a csok plusz igényléséről azt mondta: a kormány január 1-jétől minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a gyermekes házaspároknak. – Nagyon nagy érdeklődés van, a befogadott kérelmek összege 83 milliárd forintot is meghaladta. Egy főre 26 millió forint jutott átlagosan, március végéig 1400 házaspárnak ítélték meg 35 milliárd forint értékben. Az otthonfelújítási program július 3-tól igényelhető – ismertette a kormányszóvivő. – Lezárult a társadalmi egyeztetés, több mint 500 beérkezett vélemény érkezett, így kikerült a feltételek közül a gázhálózatra való kötöttségi feltétel. A majdani kérelmezőknek érdemes lesz munkáltatói igazolást, nemleges adótartozásról szóló dokumentumokat is beszerezni – tette hozzá. Az elmúlt időszak beruházásairól szólva kiemelte, hogy 180 milliárd forintnyi közútfejlesztés valósult meg, köztük a soproni északi elkerülő út egy része is, de átadták a Mosonmagyaróvár melletti három kilométer hosszú tehermentesítő utat is.

Vitályos Eszter: Az otthonfelújítási program július 3-tól igényelhető

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Dollárbaloldal, üzemanyagárak Újságírói kérdésre Gulyás Gergely beszélt Lengyelországról is, ahol szerinte az állam működésében semmi nem változott, a jogállamiság azonban romlott. A brüsszeli elit háborút támogató szövetségese került hatalomra, így lezárják a hetes cikkely szerinti eljárást. Az unióban a jogállamisági kérdéseknek közük sincs a joghoz, ami gyengíti az Európai Uniót, és veszélyezteti az EU kohézióját – tette hozzá. A guruló dollárok botránnyal kapcsolatban a tárcavezető elmondta: szerinte minden politikusnak el kell számolnia a kampányban, ebben konszenzus volt korábban. Ehhez képest a baloldalnak az lett a szokása, hogy külföldi támogatásokért ácsingózik. Karácsony Gergely is elszámolással tartozik az ügyben – jelentette ki. Gulyás Gergely szerint a választások tétje, hogy mennyi polgár látja fontosnak, hogy Európában béke legyen. Ma azok a politikusok vannak többségben, akik a háborút támogatják, emellett még ideológiai kérdések is terítéken vannak – értékelte a helyzetet a miniszter. – Az, hogy az unióban már a férfiak is szülhetnek, jól mutatja, hogy eddig az elmebaj volt többségben – mondta. Az üzemanyagok árának csökkentésével kapcsolatban közölte: ha a kereskedők nem tartják be a feltételeket, a kormánynak megvannak eszközei. Gulyás: Ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés Magyar Péter korábban Brüsszelben a rezsicsökkentéssel szemben lobbizó jelöltjével kapcsolatban Gulyás Gergely az Origónak úgy értékelt, hogy a magyar baloldal mindig támadta a rezsicsökkentést, nincs ebben semmi meglepő. Magyar Péter azon felvetését, hogy blokkolták a tüntetésén az internetet, a miniszter azt mondta: ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés. Erős kisebbségrendűségi komplexusként értékelte, hogy szerinte mi állhat annak hátterében, hogy Magyar Péter támadja Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőt. Vitályos Eszter a megszűnő szentendrei mammográfiai rendelésről azt mondta az Origónak: a szentendrei rendelő az önkormányzat fenntartásában van, a vizsgálatot a kormány ingyenesen biztosította. Nem állhat elő olyan eset, hogy a Pilis–Dunakanyar térségben élőket megfosztják az ingyenes mammográfiától, még akkor sem, ha egy végrehajtási vita áll a háttérben – mondta a kormányszóvivő.

A városban, ahogy az országban több helyen, jelen vannak olyan álcivil szervezetek, amelyek Soros-támogatásból élnek. A törvények mindenkire érvényesek, a külföldi befolyásolási kísérletek miatt fogadtuk el a vonatkozó törvényt. Sok településen indulnak álcivilek, akik használhattak fel Soros-pénzeket. A Civil Kollégium Alapítvány például több tízmillió forintot kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól, de több ilyen álcivil szervezet is van, Szentendrén ilyen a Civil Kotta Egyesület. Hszi Csin-ping kínai államfő látogatása is téma volt a Kományinfón

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Meg kell fontolni a találkozón való részvételt



A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint mindenki egyetért abban, hogy meg kell oldani, hogy Budapestről kötött pályán is ki lehessen jutni a repülőtérre. Ennek nyomvonaláról és a további részletekről még egyeztetni kell. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívta Orbán Viktort a svájci békecsúcsra. Gulyás Gergely szerint meg kell fontolni a részvételt, de ha a háborúzó felek nincsenek ott, sok értelme nincs a találkozónak. Oroszországot pedig nem hívták meg – emlékeztetett. A békét ők is deklarálják, de érdemi lépést nem lehet addig elérni, amíg a felek nem ülnek tárgyalóasztalhoz. Mahmud Ahmadinezsád budapesti előadása kapcsán Gulyás Gergely újfent megerősítette, hogy a magyar kormány világos és Izrael-barátnak minősített politikát visz. A magyar kormány egyik tagja sem találkozott a volt iráni elnökkel, aki egyetemi előadást tartott. A magyar kormány a volt iráni elnök korábbi, holokausztra vonatkozó szavait elítéli, az akadémiai szabadság ugyanakkor megilleti az állami egyetemeket is – hangsúlyozta a miniszter. Arra a felvetésre, hogy Karácsony Gergely már 2019-ben is fogadott el külföldi pénzeket a kampányához, Gulyás Gergely azt mondta: ezekre a kérdésekre a főpolgármesternek válaszolnia kellene, noha ő erre nem ad lehetőséget a sajtónak. Kár, hogy nem is merjük a véleményét, pedig jó lenne tudni – tette hozzá. Karácsony Gergely vidéki kampányát úgy értékelte: ha úgy érzi, hogy Budapesten nem nyerhet, szíve joga máshol próbálkozni. Gulyás Gergely az uniós forrásokról is beszélt, és beszámolt róla, hogy érkeznek pénzek Magyarországra. Több száz millió euró kifizetése megtörtént az új költségvetésből is.