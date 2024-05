Kósa Lajos: A békét csak egy erős hadsereg tudja biztosítani

A politikus elmondta, mindkét júniusi választás fontos, hiszen nem mindegy, hogy egy adott települést kik, és hogyan vezetnek. Most lesz alkalmuk az embereknek megítélni, mennyire fejlődött a lakhelyük, és mit is kaptak a városvezetőktől, képviselőktől. Ami az EP választást illeti, Kósa Lajos elmondta, nem az a legfontosabb, hogy egy párt eggyel több vagy kevesebb képviselőt küld az EP-be, sokkal inkább az, mennyire tud megerősödni az az álláspont, amit a magyar kormány is képvisel, azaz legyen béke. Hozzátette, az európai vezetők Gáza esetében hangosan követelik a békét, ám Ukrajna esetében ezt nem teszik meg. Azt is kijelentette a politikus, a béke nem egy oroszbarát álláspont.

