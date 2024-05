Kovács Zoltán: Mindenkinek szüksége van egy erős Európára - videó

A politikus beszámolt arról, nemrégiben Brüsszelben járt, hiszen Magyarország 2011 után most ismét az EU soros elnöke lesz, és a július 1-től december 31-ig tartó időszak előkészítése zajlik. Mint hozzátette, ezen elnökségi időszak alatt az Európai Tanács intézményeinek a vezetését a különböző szakminisztériumok felelős politikusai veszik át. Ezen kívül számos konferenciának és rendezvénynek ad otthont Magyarország.

Kovács Zoltán megjegyezte, 2011-ben adta először Magyarország a soros elnökséget, ami akkor egy ünnepélyes alkalom volt, hiszen a csatlakozás óta akkor került először sor erre. Az azóta eltelt több, mint 13 évben Magyarország kitermelte azokat a szakembereket, akik alaposan ismerik az EU működését, és megfelelő tudással rendelkeznek.

A mostani elnökség kapcsán azt is elmondta a kormánybiztos, ez nem ünnep, hanem sok munka, amit a megfelelő szakemberekkel sikerül majd elvégezni. Azonban azt is látni kell, emelte ki a politikus, hogy ez az elnökségi időszak egy különleges időszakban következik be, hiszen június 9-én EP választás lesz, ami azt is jelenti, átalakul a parlament összetétele, de akár az intézményi struktúra is. Ez utóbbival kapcsolatban azt jegyezte meg Kovács Zoltán, mindezekhez szükséges az is, hogy az európai polgárok is úgy szavazzanak, ahogy azt kell. Szükség van az EU átalakulására, megújulására, ezt a magyar kormány már jó ideje hangoztatja, hiszen 2011 óta folyamatosan célkeresztben van Magyarország.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.