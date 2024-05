Közös úton a jövő felé

A pénteki konferencia fő üzenete az együttműködés és a meglévő jó gyakorlatok bemutatása. Szó esik majd a klímabarát településfejlesztésről, éghajlatvédelmi mintaprojekteken keresztül. Ismeretbővítő kerekasztal beszélgetés lesz az ESG szabályozás várható hatásairól, bemutatkoznak vállalti és civil együttműködések.

Szombaton 12 szakmai szekcióbeszélgetés témái között találunk teremtésvédelmi programot, vízvédelemmel, klímavédelemmel, városi zöld megoldásokkal, oktatási jó gyakorlatokkal foglalkozó témákat, valamint olyan aktuális ügyeket is, mint például az akkumulátorgyárak körüli problémakör feltárása. A szekciók több szakértő szervezet együttműködésében valósulnak meg, ezzel is erősítve a kapcsolatokat és a szakmai szempontok megismerését.

Szakmai és szórakoztató programok környezetvédelmi témában

A Zöld Országos Találkozó a szellemi műhelyeken túl kikapcsolódást, feltöltekezést is kínál a résztvevőknek: társasjáték-est, tábortűz mellett lesz még közösségi színház, Litkai Gergely és Szabó Balázs Máté közös standup fellépése, koncert, kirándulások, részvételi séta is. A hétvége zárásaként pedig a Zöld Civil Díj átadására is sor kerül.

„A szakmai és közösségi program összeállításakor célunk volt, hogy a zöld egyesületek, alapítványok szimpatizánsai mellett megszólítsuk az érdeklődő fiatalokat és a pedagógusokat is, akik kedvezményesen regisztrálhatnak a Zöld OT-ra. Nagyon örülünk, ha Nagykovácsi és környékének lakói szintén ellátogatnak a szombati Zöld Forgatagra. Szeretnénk, ha minden résztvevő élményekkel, és újabb motivációval gazdagodna, hiszen a fenntartható életmód sokszor nem éppen sétagalopp a mai fogyasztói világban.” – mondta el Merza Péter, a főszervező Humusz Szövetség alelnöke.

Ha valakit a szakmai programok kevésbé fognak meg, de szívesen találkozna a szervezetek programjaival, azok számára a Zöld Forgatag programot kínálják a zöld civilek és partnereik. Ez a majális szerű vásár program bárki számára ingyenesen (és regisztráció nélkül) látogatható május 25-én szombaton, 14.00-18.30 óra között a Teleki–Tisza-kastély parkjában.