Külföldre akartak szökni Magyar Péter anyós-gazdasági vezetőjének bűnöző társai

Nemcsak a vagyont menekíthették külföldre, hanem a milliárdos csalássorozatot levezénylő banda több tagja is jobbnak látta, ha elhagyja az országot - ez is kiderül annak a bűnügynek az irataiból, aminek Magyar Péter jobbkeze, Sájer Mária is a vádlottja volt - írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter pénzügyi főnöke, titkárságvezetője, Sájer Mária tudhatja, hova tűnt el 7 milliárd forint

Fotó: Metropol

A bíróság az ítéletében nehezményezte is, hogy nagyban megnehezíti a bizonyítást, ha egy ügy érintettjei szökésben vannak. A Metropol korábban azt írta, hogy többen Brüsszelben próbáltak elrejtőzni, ahol jó kapcsolatokat építettek ki az üzleti életben.

Sőt, az ítéletből az is kiolvasható, hogy volt olyan vádlott, aki ellen több más bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben és az illető még a vádirat benyújtásakor sem került elő.

Ez az a botrány, amelynek szálai a 2010-es évekig és egy nagykátai ikerpárig vezetnek. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Magyar Péter bizalmasát, Sájer Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de pénzből alig került elő valami

Az ügyben 2018-ban született jogerős döntés, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, F. Attila jelenleg is fegyházban van, ám hamarosan szabadulhat a rácsok mögül.

Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt

Sájer Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott. Ráadásul, az eljárás adatai szerint a nő azután is folytatta az ügyleteket és verte át az áldozatokat, hogy F. Attilát 2012-ben letartóztatták, akivel addig szoros kapcsolatban állt.

Külföldi szála is lehet a csalássorozatnak, hiszen több tanú is elmondta, nekik a vádlottak azt állították, az általuk összegyűjtött pénzt külföldre viszik és tőzsdén fektetik be. A pénzeket a megtévesztett emberek át is adták, amiből a csalás haszonélvezői luxuskörülményeket biztosítottak maguknak. Arra, hogy jelentős összeg került külföldre a bűncselekményből származó pénzből, a tanúk elmondásain kívül egyéb információk is utalnak.