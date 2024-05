A Kúria is megerősítette: jogellenesen építtette luxusházát Tordai Bence

A Fővárosi Törvényszék után a Kúria is igazat adott Budapest Főváros Kormányhivatalának, amiért elutasította a párbeszédes politikus II. kerületi ingatlanára a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét. Hozzáteszik: a kormányhivatal helyes döntését a bíróság által kirendelt szakértő véleménye is alátámasztotta. A Fővárosi Kormányhivatal korábban azért utasította el Tordai Bence ingatlanára a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét, mert a párbeszédes politikus egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogellenes és szabálytalan volt.

Több szabályt is megszegett

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Tordai Bence még 2016-ban vásárolt egy parasztházat Budapest egyik legdrágább részén, a II. kerület kertvárosában. 2022-ben jelent meg a hír, hogy a politikus engedély nélkül építtette nagyságrendileg 150 millió forint értékű luxusvilláját.

Karácsony Gergely párttársa megtévesztően parasztházként tüntette fel a vadonatúj épületet, amivel a hatóságokat is félrevezethette. Az építkezéseken használandó e-naplóból kiderült, hogy a régi házat teljesen elbontották, és az új háznak géppel ástak vadonatúj alapokat, tehát nem felújítás történt, hanem egy új házat építettek.

Ebből kiindulva megállapítható, hogy a ház engedély nélküli, illegális építkezésnek minősül.

2022 augusztusában a Budapesti Kormányhivatal is megerősítette, hogy Tordai luxusvillája jogszerűtlenül, szabálytalan építési tevékenységgel valósult meg, az épületre vonatkozóan pedig építésrendészeti eljárás indult. Tordai nem fogadta el a kormányhivatal döntését, és annak határozatát bíróságon támadta meg.

2023. október 17-én a Fővárosi Törvényszék ítélete megerősítette, hogy Karácsony Gergely párttársa jogellenesen és szabálytalanul építkezett. Tordai Bence a kerületi építési szabályzat ellen is vétett, ugyanis az előírások alapján az ingatlanon önálló épület nem létesíthető a hátsó kertben, kivéve, ha azt a kiegészítő előírás megengedi, ám ez esetben nincs szó ilyesmiről. Tordai azóta kijelentette, hogy továbbra is „harcol a jogorvoslatért", és szerinte csak egy politikai lejárató hadjáratról van szó.

Akkor a Magyar Nemzet birtokába került ítélet ugyanakkor megállapította, hogy „a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján, roncsolásos vizsgálat nélkül is meg tudta állapítani, hogy új építés történt.

"A bíróság ráadásul azt is kimondta, hogy „nemcsak új épület építésére nem volt lehetőség a perbeli módon, de annak bővítésére sem."

Ez azonban még nem minden. Az ítélet szerint „az épület a hátsó telekhatártól 1,65 m távolságban, azaz teljes egészében a hátsó kert megengedett méretén belül épült, ami szabálytalan". További jogsértés is történt mindemellett, ugyanis a telek „már az építési tevékenység megkezdése előtt túlépített volt, a 15%-os legnagyobb beépíthetőség helyett a beépítettség 23,16% volt. Az új épület megépítése folytán a beépítettség nem javult oly mértékben, hogy az megfeleljen a 15%-os előírásnak".

A botrányos építkezés az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának tavaly novemberi ülésén is szóba került. A Karácsony-párt képviselője pedig meglepő módon – a bíróság ítélete ellenére – azt állította, hogy minden szabályosan zajlott, és „boszorkányüldözés" zajlik ellene. A Fővárosi Törvényszék tavaly októberi ítélete szerint azonban több szabályt is megszegett a főpolgármester párttársa, megsértette a kerületi és az országos építési előírásokat is.

