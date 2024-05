Lázár János: Háborúpártivá vált a nyugati világ

Lázár János elmondta: a kormánynak és Orbán Viktornak megerősítésre van szüksége, hogy a békepolitika jó irány és el tudják mondani a világnak, hogy a magyarok nem akarnak háborút. Szerinte erre azért van szükség, mert a békepártiak kisebbségben vannak Európában és a világban. Magyarországnak nem könnyű a helyzete, mert a NATO és az Európai Unió (EU) tagjaként napi szinten nagy nyomást kell elszenvednie - tette hozzá. Lázár János kiemelte, a kormány az ország függetlenségét tartja a legfontosabbnak a 21. században és az a meggyőződése, hogy a magyar érdeket mindenáron meg kell védeni. Megjegyezte, az önkormányzatok és az ország működésének a szabályai ma már ötven százalékban Brüsszelben dőlnek el, emiatt nem mindegy, kiket küldenek oda az emberek.

Arról, hogy a magyarok hogyan akarnak élni, nekik kell meghozniuk a döntéseket

- emelte ki. Hangsúlyozta, olyan emberekre van szükség, akik a nemzetben, az ország függetlenségében és a haza megtartásában gondolkodnak, mert ez fogja eldönteni Magyarország sorsát a következő tíz évben. A miniszter arról is beszélt, Magyarországnak három fő problémája van, melyek közül az első, hogy "nem vagyunk elég sokan". Második problémaként azt nevezte, meg, hogy az ország nem rendelkezik elég erős hadsereggel, nincs elég fegyvere és katonája, ami az elkövetkező tíz-húsz évben "úgy tűnik, tényező lesz". Ezek mellett azt is elmondta, az ország nem elég gazdag, viszont egy ország gazdagabbá tétele nem megy többek között újraiparosítás, Miskolc, Debrecen vagy Nyíregyháza nélkül. Ide az állam által irányított fejlesztések kellenek, emellett egy erős és nagyobb hadsereg és egy olyan családtámogatási politika, hogy a népességfogyást meg lehessen állítani - mondta.

Ebben Ózdnak is van szerepe,

mert Magyarország nem lesz erős ország és nem lesz gazdag ország Ózd nélkül.

Ebből következik az, hogy a város problémája az ország és a kormány problémája is, és azokat az ózdi polgármester egyedül nem, csak a kormányzattal közösen tudja megoldani - tette hozzá. Lázár János arra is kitért, politikusként azon dolgozik, hogy a vidéki embereknek lehetőséget teremtsen, ezért olyan emberekkel akar szövetkezni, akik a vidéknek akarnak lehetőséget teremteni, hogy a vidék és a vidéki emberek ne legyenek kisebbségben Magyarországon. Bánné Bál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében egyebek mellett beszámolt a térség és a vármegye eredményeiről, elmondta, az ózdi térségbe 2020-ig a területi operatív programokból 9 milliárd forintot fordítottak 27 településre 76 projektben. Riz Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a politikai közösségük számára különösen fontos, hogy

Európa is meg tudjon maradni az épeszűség valamennyi normájával.

Csuzda Gábor (Fidesz-KDNP) polgármesterjelölt a fórumon egyebek mellett arról beszélt, hisz abban, hogy a változáshoz egy olyan képviselőtestület és városvezetés kell, mely pontosan látja, milyen megoldásokat kell találniuk a problémákra.