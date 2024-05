Lázár János: Aki Magyarországon bármilyen formában támogatja a háborút, az nem az ország érdekeit szolgálja

Hangsúlyozta, Magyarországnak csak a béke lehet az érdeke és az, hogy megőrizze függetlenségét Nyugat és Kelet között. A kormány próbál hűséges és lojális NATO-tag és okos európai uniós tag lenni, de ez nem jelenti azt, hogy feladja az ország érdekeit - tette hozzá. Kiemelte, ezért próbálja az ország pozícióját legalább relatívan függetlennek tartani az Európai Unión és a NATO-n belül, ami "nagyon sokaknak a világban nem tetszik". Aki a jelenlegi körülmények között föladja a lojalitást, a hűséget és a szolidaritást, az az ország ellenségeit erősíti - fűzte hozzá. Úgy fogalmazott, aki most a "Fideszből kiáll", az nem a pártnak, hanem Magyarországnak árt, mert az, ami az utóbbi hónapokban történt az országban és a Fidesszel, azok miatt "az ellenségeink bontanak pezsgőt Európában". Hozzátette, aki ma a kormánypártot belülről gyengíti, nem vitatva azt, hogy esetleg igaza lehet, az az ország ellenségeit erősíti.

Ha Magyarországnak gyengébb lesz a kormánya azzal nem a Fidesznek, hanem az országnak ártanak

- mondta. Lázár János arról is beszélt, hogy február elején minden megváltozott a belpolitikában, két éve pedig a világpolitikában. Mint mondta, "egy olyan ország polgárai vagyunk, amelynek szomszédjában minden nap halomszám ölik egymást a huszonéves fiatalok" és amelynek szomszédjában öt lövést adtak le az ottani miniszterelnökre, aki majdnem belehalt a merényletbe. A jelenlévőket arra kérte, hogy június 9-én amellett, hogy döntenek arról, ki képviselje a települést a városházán, erősítsék meg Orbán Viktort abban, "hogy jó, ha kitart a béke mellett, mert az országnak erre van szüksége".

Nagykálló, 2024. május 21. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz-KDNP országjáró fórumának nagykállói állomásán 2024. május 21-én. MTI/Balázs Attila

Kiemelte, ha Magyarországnak fegyvert kell szállítania, pénzt kell adnia, légitámaszpontokat kell átadnia, katonákat kell kiképeznie vagy élő erőt kell küldenie az ukránoknak, akkor az ország bele fog sodródni a háborúba. Hozzátette, a szavazatoknak a "béke és a háború dimenziójában" hónapokkal vagy évekkel később "óriási jelentősége lehet". Lázár János arról is beszélt, hogy az önkormányzati választások a helyi közösségek szempontjából is fontosak, mert az a kérdés, hogy azoknak mire van szükségük. Nyugalomra, összetartásra, kölcsönös tiszteletre és békességre - tette hozzá. Hangsúlyozta,

egy polgármesternek, akit 2024-ben Magyarországon megválasztanak, mindenki polgármesterének kell lennie.

Egy ekkora lehetőségnél nem a párthovatartozás és a szembenállás számít, hanem az együttműködési készség. A miniszter kiemelte, szeretné, ha Kelet-Magyarország minden polgára úgy érezné, hogy a kormány helyben és országosan mindenkinek megpróbál lehetőséget teremteni. Az elmúlt 14 évben a bizalom megköszönése mellett a kormány lehetőséget teremtett az ott élők számára többek között munkahelyteremtéssel vagy az infrastruktúra javításával - tette hozzá. Lázár János elmondta,

a kormány terve az, hogy Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc háromszöge egy új gazdasági zónája legyen az országnak, mely legalább olyan fejlett keleten mint Győr nyugaton.

A céljuk az, hogy megpróbálják a vidéket gyarapítani, gazdagítani és még több lehetőséget teremteni - emelte ki. A fórumon Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, az elmúlt időszakban a településen sok fejlesztés történt. A jelenlegi ciklusban összesen mintegy hatvan programban tizenhárom milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg - mondta. Nagykállóban 2018 óta inkubátorház épült, megújult az általános iskola és két bölcsőde is épült, emellett templom- és útfelújítások is történtek. Juhász Zoltán független polgármesterjelölt köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, legfontosabbnak azt tartja, hogy esetleges megválasztása után a közhangulat javításán dolgozzon. Több stratégiai célt is megfogalmazott, köztük a lakosság megtartásával és a lakásépítési kezdeményezésekkel.