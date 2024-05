Lehet tanulni a szerelmet?

A szeretet, a szerelem belőlünk fakad. A szeretet az élet, a kreativitás, a minden. A tudatosság útján lehetőségünk van még inkább kivirágoztatni az életünkben, és megtapasztalni a szerelem valódi mivoltát.

A szerelem lélektana

- Csak akkor tudunk szeretetet és szerelmet adni a másik embernek, ha bennünk is jelen van. Hogyan is szerethetnénk valakit, ha önmagunkat sem szeretjük? Hogyan is kapcsolódhatnánk lélekben a társunkhoz, ha önmagunkhoz nem akarunk, vagy nem tudunk? Olyan, mintha üres kosárból adnánk másoknak. Egyszerűen lehetetlen - kezdte Vicsápi Natália, a Nati Method alapítója, aki tovább részletezte:

A szeretet önelfogadás és megengedés is. Itt kezdődik. Hiszen akkor tudnak igazán szeretni, ha megengedjük azt. Ha nem akadályozzuk folyton önmagunkat és a szerelmünket. Ha megéljük a szerelem aromáját, ha megleljük önmagunkban, és kinyilatkoztatjuk a világ felé, boldogság szegélyezi majd az utunkat.

- Miért vagyok ebben ilyen biztos? Azért, mert az energia körbejár, legyen az negatív vagy pozitív. Ugyanígy van a szeretettel is. Ha kedvesek vagyunk valakivel, ha szeretetteljes légkört teremtünk, energiát adunk át. Később ezt a másik fél talán továbbadja, hiszen jókedve szárnyalni fog. Így tehetjük egymás napját ragyogóvá. Végül pedig a szeretet vissza fog térni hozzánk. Amit adunk, azt kapjuk vissza akár egy csók, egy ölelés, egy kedves szó, egy bátorító mosoly vagy egy szívből jövő biztatás formájában. Szerintem ez a szerelem lélektana, a szeretet igaz csodája.

Fotó: fine arch s.r.o. / Nati method PROJEKT

A szerelem pszichológiája a kapcsolatokban

- Azt látom a hivatásom során, hogy az emberek egy része ahelyett, hogy megélné a szerelem varázsát, falakat emel maga köré. Mert már túl sok volt a csalódás. Túl sokszor kellett szembesülnie azzal, hogy nem fogadják el. A kapcsolatoknak 3+1 verzióját különböztethetjük meg egymástól. Vannak, akik napi szinten harcolnak, míg végül eljutnak oda, hogy az egyik fél irányít, a másik a békesség kedvéért megadja magát. A másik verzió az, hogy a pár kifelé azt mutatja, hogy minden rendben van, de otthon, a négy fal között nem a szeretetet élik. A következő variáció, amikor valaki annyira megunta már a sok csalódást, hogy inkább egyedül él. A párok 90%-a csak elél egymás mellett. Nem élik a szerelmet, a szeretetet. A negyedik verzió a szerelem igaz, valódi megélése.