Egy kisfiút vitt magával lopni, az iskolaőr buktatta le őket

A férfi 2024. május 23-án délután bement a 12 éves kisfiúval egy szerencsi élelmiszerboltba, ahonnan 10 tábla csokoládét akartak fizetés nélkül kivinni.

A tarcali iskolaőr felfigyelt a lopást megelőző pillanatokra, és felhívta a bolt biztonsági őrének figyelmét a gyanús esetre. Az időközben értesített rendőrök pedig azonosították, elfogták, majd előállították a párost a rendőrségre, ahol a nadrágjukból előkerültek az édességek.

Mint kiderült, nem ez volt az első eset, hogy a férfi lopott, ugyanis a police.hu szerint több hasonló módon elkövetett bűncselekménnyel is meggyanúsítható.

A prügyi férfival szemben kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság.

Nem csak csokit, de szigetelőanyagot is lopnak, méghozzá igen trükkös módszerrel. Két férfi ugyanis úgy döntött, hogy szigetelőanyagot lopnak el a munkahelyükről (egy raktárból), amit egy olyan harmadik félnek adtak át, aki nem tudott arról, hogy az áru lopott.

Tervük azonban megdőlt, hamar lebuktak és az szigetelőanyagot is visszaszerezték a rendőrök.

Egy cég bábolnai telephelyén dolgozott két férfi, akiknek az volt a feladatuk, hogy rakodjanak, anyagot mozgassanak, illetve az egyik férfi áruszállítást is végzett egy teherautóval. Két éve a két férfi a raktárból 53 tábla szigetelőanyagot lopott el úgy, hogy az egyikük a teherautóval a bejárathoz állt, a másik férfi a raktárból targoncával bepakolta az árut a teherautó rakterébe, majd ő is beült az autóba. Ezután a lopott áruval elhajtottak a cég egy másik bábolnai telephelyére, ahova ellenőrzés nélkül be tudtak menni.

Erről a telephelyről a több mint 1 millió forint értékű szigetelőanyagot egy harmadik a férfi - aki nem tudott arról, hogy az áru lopott - a saját teherautójával elszállította. A rendőrség nem sokkal később ettől a férfitól lefoglalta a szigetelőanyagot, így a lopás által okozott kár megtérült.

A Komáromi Járási Ügyészség a nagyobb értékre elkövetett lopás miatt benyújtott vádiratban mindkét elkövetővel felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt.