Igazi luxusházzal gazdagodott Gyurcsány újpesti alpolgármestere, Trippon Norbert - képek

Ahogyan arról az Origo már több ízben is beszámolt, az elmúlt években nem sok minden épült Újpesten. Pedig bárhogy is panaszkodjon Trippon Norbert, pénz bőven lett volna fejlesztésre. Olyan „remekművek” maradnak öt év baloldali városvezetést követően, mint például az íjászcsarnoknak indult szellemcsarnok az erdő szélén, vagy épp a szintén elhagyatott Árpád Kórház épülete. Persze nem mindenki járt rosszul. A városrész baloldali vezetői is jól kereshettek az elmúlt években, hiszen Trippon Norbert alpolgármester nem csak az adósságát faragta le látványosan, de egy 240-270 millió forint értékű házzal is gazdagodott. Sok pletyka kering Trippon házfelújításáról, sötét ügyletekről lehet Újpesten hallani, ezért az Origo kérdésekkel fordult az alpolgármesterhez.

Hiába panaszkodott Trippon Norbert a városrész kivéreztetése miatt, a tények egészen mást mutatnak. Míg Újpest államháztartáson belüli bevételei 2018-2019-ben 3 – 3,5 milliárd forint körül voltak, addig 2022-2023-re közel 6 milliárd forintra, tehát a duplájára nőttek. A városrész összes közhatalmi bevétele pedig 11 milliárdról 18 milliárdra gyarapodott az évek alatt. Aki Újpesten járatos, az tudja, hogy ez a városrészen nemigen látszik. Egy valakinek azonban biztosan nincs oka panaszra Újpesten, ő pedig, nem más, mint Trippon Norbert. A városrész gazdasági alpolgármesteréről megírtuk, hogy ő Gyurcsány valódi helytartója a városrészben, ő hozza az érdemi döntéseket, hiába hívják Déri Tibornak a polgármestert. Így nézett ki a ház, mielőtt felújították.

Fotó: Origo A teljhatalmú alpolgármester szépen gyarapodott az elmúlt években. 2020-ban egy nagyon szép ingatlant vásárolt Újpest legjobb környékének számító Bajza utcában. Bár az ingatlan felújításra szorult, de már a renoválást megelőzően is volt benne befektetési lehetőség. A kétszintes, 256 négyzetméter lakóterületű épület, 579 négyzetméteres telken helyezkedik el. Így jó eséllyel felújítatlan állapotban is 130-150 millió forint feletti értéket képviselt. Komoly felújításon esett át a ház.

Fotó: Origo Több száz milliót érhet a ház Az Origo által megkérdezett szakértők szerint az elmúlt években az ingatlan négyzetméterenként legalább 350-400 ezer forintos, összesen 80-100 millió forintos felújításon esett át. Volt itt tetőcsere, nyílászárócsere, szigetelés, kerítéscsere, kertrendezés és így tovább. Láthatóan az eredmény önmagáért beszél. Még kamerákat is felszereltek az épületre.

Fotó: Origo Az alpolgármester által közzétett karácsonyi felvételen az is jól látható, hogy a ház belülről is új berendezést kapott. A lakás konyhája is extra, és kifejezetten luxusnak számít.

Fotó: Origo A felújítás az Origo által megkérdezett szakértő szerint, akár 100 millió forintra rúghatott, de megnéztük a környékbeli ingatlanok vételárát is. Szembetűnő, hogy igazi luxuslakást varázsoltak a régi házból.

Fotó: Origo A szomszédságban lévő ingatlanok négyzetméterenként 1,1-1,2 millió forintba kerülnek, így könnyű kiszámolni, hogy Trippon házának értéke több mint 250 millió forintot is érhet jelenleg. Elég sokba kerülnek a hasonló ingatlanok is.

Fotó: Origo Sötét ügyletekről, korrupciógyanúról pletykálnak A kerületben mindenféle pletyka kering az alpolgármester házfelújításáról. Sötét ügyletekről, korrupciógyanúról lehet helyben híreket hallani.

Fotó: Origo Alábbi kérdéseinkkel fordultunk Dr. Trippon Norbert alpolgármesterhez, amint válaszol, cikkünket frissítjük! Mennyiért vásárolták a Bajza utcai ingatlant 2020-ban?

Ki végezte a ház felújítását, és mennyibe került annak külső-belső renoválása összesen?

Hajlandó-e a szerződést nyilvánosságra hozni?

Hogy lehet, hogy nincs jelzáloghitel az ingatlanra bejegyezve?

Miért kellett a felesége nevére venni a házat?

Honnan volt fedezete a ház vásárlására és a felújításra együttvéve? Elegendő volt az alpolgármesteri tiszteletdíja erre?