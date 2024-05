Elképesztő siker a történelmi jelentőségű magyar-kínai csúcstalálkozó

Peng Li-jüan, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping felesége Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök feleségének kíséretében megtekinti a Hagyományok Háza hímzés bemutatóját a Budavári Palotában 2024. május 9-én.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kínai államfő házastársa látogatást tett a Szent István-teremben

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Peng Li-jüan, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping felesége Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök feleségének kíséretében látogatást tett az Oroszlános Udvar-beli fogadtatás után a Budavári Palota Szent István-termében.

A kínai és a magyar államfők házastársainak Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója mutatta be a Herendi Porcelán történetét és két kihelyezett műtárgyat, majd Tartó László porcelánfestő művész porcelánfestési technikákból tartott bemutatót.

Ezt követően Peng Li-jüan és Nagy Zsuzsanna Bács Balla Gyöngyi hímzőművész hímzésbemutatóján vettek részt a Hagyományok Háza szervezésében, majd Fodor Gergely kormánybiztos vezetésével megtekintették a Szent István-termet.

Peng Li-jüan, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping felesége és Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelánfestési technikák bemutatóján festenek a Budavári Palotában 2024. május 9-én. Balra Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Magyar-kínai iskolába látogatott a kínai államfő felesége és Lévai Anikó

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumba látogatott csütörtökön Budapesten Peng Li-jüan, a Kínai Népköztársaság elnökének felesége Lévai Anikónak, a magyar miniszterelnök házastársának kíséretében. Peng Li-jüan és Lévai Anikó számára Erdélyi Zsuzsa igazgató tartott vezetést az iskola épületében.

A vendégek ellátogattak a 6. osztályos tanulók kínai nyelvórájára, majd a 3. osztályos tanulók kínai kalligráfia és papírvágás órájára. Ezt követően a kínai és magyar állami vezetők házastársai az iskola aulájában megtekintették a diákok kínai és magyar nyelven előadott, ünnepi műsorát.

Erdélyi Zsuzsa az iskola ajándékaként egy fotóalbumot adott át Peng Li-jüannak, aki pedig az iskolai könyvtár számára adományozott kínai könyvek listáját nyújtotta át az igazgatónak.

Peng Li-jüan, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi Csin-ping felesége és Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége a fővárosi Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban 2024. május 9-én.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor: támogatjuk a kínai békekezdeményezést

Támogatásáról biztosította az ukrajnai konfliktus lezárását célzó kínai békekezdeményezést csütörtökön, a Hszi Csin-ping kínai államfővel közösen tett sajtónyilatkozatában Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar kormányfő kitért arra is, hogy a kínai-magyar együttműködés a folyamatos, megszakítatlan barátság hosszú évtizedeinek története. Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország, amely azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, és támogat minden nemzetközi erőfeszítést, ami a béke felé mutat - fogalmazott a miniszterelnök. Hangsúlyozta: így támogatjuk a Hszi Csi-ping által bemutatott kínai békekezdeményezést is. Ennek a konfliktusnak, ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren; a csatatéren csak halottak vannak és pusztítás - tette hozzá Orbán Viktor, megerősítve: "fegyverszünet kell és béketárgyalások". A kormányfő kiemelte: Magyarország mindig is baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, és annak mindig szilárd politikai alapjai voltak. Magyarország mindig is az egy Kína elvét vallotta, a kölcsönös tisztelet alapján álltak és baráti országként tekintettek Kínára - hangsúlyozta.