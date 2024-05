Napjaink egyik legfejlettebb öntanuló kommunikációs modellje pszichológusokat megszégyenítő részletességgel elemezte a baloldali politikus személyiségét, amit mások mellett nárcisztikusnak, erőszakosnak és manipulatívnak írt le. Az Open AI technológiai vállalat által kifejlesztett ChatGPT nyelvi modell folyamatosan tanul, képes információkat befogadni és koherens véleményt alkotni árnyalt gondolkodást igénylő témákról. Magyarán bármit meg lehet tőle kérdezni, és mindenre választ is ad. Ha arra kérik, cikket ír, dalszövegeket gyárt, de lelki és fizikai problémákra is képes megoldásokat javasolni. A sokak szerint „tévedhetetlen” programot a Bors most arra kérte, hogy sajtóhírek alapján elemezze Magyar Péter viselkedését, megnyilvánulásait és személyiségét. A kapott válaszokat egészen biztosan nem teszi zsebre a Tisza párt alelnöke.

Magyar Péter ilyen volt, aztán valami nagy baj történt…

Ez lett belőle:

Magyar Péter egy hete a Borsod vármegyei Putnokon keltett feltűnést, amikor minősíthetetlenül viselkedett egy templomi díszmenet résztvevőivel, köztük Tamás Barnabás polgármesterrel.

Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá!

- üvöltötte magából kikelve Magyar, miközben káromkodott a hívekkel is, akiknek a szavai szerint szégyellniük kellene magukat, amiért templomba járnak.



Az esetről kérdezve a mesterséges intelligencia „aggasztónak, ijesztőnek, elfogadhatatlannak” nevezte Magyar viselkedését, ami elsősorban „etikai és morális” kérdéseket vet fel, de „jogi következményei” is lehetnek. A Chat GPT szerint az incidens rámutat, hogy

Magyarnak segítségre és támogatásra lehet szüksége, hogy megfelelően kezelje érzelmei kitöréseit. Magyarán orvoshoz kellene fordulnia.

A nyilvános szerepvállalásai mellett Magyar Péter a magánéleti botrányaival is óriási vihart kavart az elmúlt időszakban. Volt itt minden: késsel fenyegetőzés, öngyilkosság színlelése, valamint fizikai és verbális bántalmazások tömkelege. Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter több alkalommal is nyilatkozott volt férje viselkedéséről és mentális állapotáról, ami a hallottak alapján korántsem nevezhető stabilnak. A korábbi tárcavezető elmondása szerint Péter számtalan alkalommal fenyegette, zsarolta és manipulálta őt és közös gyermekeiket.