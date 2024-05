Magyar Péter agresszív őrjöngése bizonyítottan derül ki a nyilvánosságra hozott teljes rendőri jelentésből

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a minap a Mandiner közölte a hvg által megszerzett teljes rendőrségi jelentést Magyar Péter agresszív fellépéséről, a családját, a feleségét és az intézkedő rendőröket akadályozó magatartásáról.

Ebből kiderült, hogy

A hvg tompítani, kozmetikázni próbálta a hivatalos jelentést.

Hiszen ők csak „heves viselkedésről”, „veszekedésről” írtak, a jelentés azonban megdöbbentő részleteket mutat be Magyar őrült tombolásáról.

Magyar Péter magából kikelve fenyegette a feleségét végig trágár kifejezéseket használva, agresszíven viselkedett, és a helyszínen lévő rendőrt is durván megfenyegette – ezek jórészt kimaradtak a hvg írásából.

A lap cikkében ráadásul úgy fogalmazott, már-már mentegetve Magyar viselkedését, hogy „épp viharos időszak volt ez a házasságban, így az sem meglepő, ha indulatos szóváltás alakul ki a felek között”.

Fontos részletek maradtak ki a hvg írásából

A lap úgy kezdi az események bemutatását, hogy a Varga Judit védelmét ellátó rendőrt „a miniszter kérte, hogy menjen el vele a lakásukhoz”. Azt azonban nem részletezi a hvg, hogy miért érezte úgy a volt igazságügyi miniszter, hogy erre szükség van. A rendőri jelentésben az áll:

megkért, hogy kísérjem fel a lakásba, mivel a házasságával komoly problémák vannak, és a férje várhatóan agresszívan fog reagálni arra, hogy Ő el akarja vinni a gyerekeket Miskolcra a nagyszülőkhöz.

A jelentéstevő tiszt arról is ír, hogy Varga Judit, mielőtt bement volna a lakásba azt mondta neki, hogy „a férje egyedül tartózkodik a lakásban, és az is lehet, hogy nem akarja majd be-, vagy később kiengedni”. Ez szintén nem szerepel a hvg cikkében.

A hvg leírja, hogy a rendőr a lakáson kívül állt, miután Varga Judit bement, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: „engedj el”, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni – írja a lap.