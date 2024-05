Magyar Péter alelnöke a piramisjáték főszereplője: 1200 embert loptak meg, 7 milliárd forint tűnt el

Jól fialtak az ingatlanfedezetek: a piramisjáték után Deák az inkák ősi városába, a perui Machu Picchuba látogatott

Fotó: Metropol

Deák Boldizsár a piramisjátékban gyakran rejtőzött a felesége mögé

Fotó: Metropol

Deák Boldizsár és társai alvilági trükköket is bevetettek. Szándékosan elírták a jelzálogszerződésekben a helyrajzi számot, vagy azt állították, azért nem érvényes az okirat, mert nem a bűnszervezet vezetője, hanem annak az ikertestvére írta alá…

Az egyik károsult elmondása szerint Deák Boldizsár heteken át nyomást gyakorolt rá, hogy még több pénz tegyen bele a piramisjátékba, hiszen a fedezetként felkínált ingatlan nagyon értékes.

Deák Boldizsár a felesége nevén lévő családi házzal is beszállt a piramisjátékba

Fotó: Metropol

A károsultak állítják, Deák Boldizsár a jelzálogszerződéseket tudatosan rosszhiszeműen kötötte meg. Pontosan tudta, hogy ezek szerződések semmit sem érnek, mert egy fiktív piramisjátékhoz kapcsolódnak.

A Tisza párti politikus annyira magabiztos volt, hogy még a felesége, D. Boldizsárné nevén lévő egri családi házukra is jelzálogjogot jegyeztetett be, ezt is bevitte a pilótajátékba kamufedezetként. Aztán miután a bűnszervezet lebukott, könnyedén töröltette a kamu jelzálogot.

Fotó: Metropol

A 8 milliárdos piramisjáték áldozatai most egyesület és pertársaság alapítását tervezik. Szeretnék elérni, hogy újrainduljon a büntetőeljárás további gyanúsítottak bevonásával, illetve részletesen tisztázódhasson Magyar Péter alelnökének a csalássorozatban játszott szerepe.

Magyar Péter emberei. Középen a Tisza-párt „piramisjelzálog-felelőse”, a nagy múltú Deák Boldizsár

Fotó: Metropol

A bűnbanda vezérkara részben még börtönben, részben már szabadon költi a pénzt, és persze posztol a Facebookon. Nem tudni, hogy beléptek-e már a Tisza pártba. A károsultak a büntetőeljárás folytatását szeretnék elérni.

Ikertestvérek a piramisjáték élén. De melyikük írta alá a szerződéseket?

Fotó: Metropol

Be lehet ülni egyszerre két luxuskocsiba?

Fotó: Metropol