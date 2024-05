Bajnai Gordon szervezete több ezer aktivistával segítheti Magyar Péter kampányát

Magyar Péter, a baloldal új reménysége a következőt állította ezen az eseményen:

Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk

Ez a kijelentés a videóban 55:22-től hangzik el.

Árulkodó számok

A számokból kiindulva a lap szerint már eddig is valószínűsíteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra. Most azonban Magyar Péter szűkebb környezetéből is megerősítést nyert a feltételezés. Amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában többen is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a 22-es választáskor, az egyik hozzászóló a mostani együttműködésről is osztott meg információt.

Valószínüleg a 20k vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20k-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is

– olvasható a lap birtokába került képernyőfotón.

Mivel a Magyar Nemzet telefonos megkeresésére a Számoljunk Együtt Mozgalom azt a tájékoztatást adta, hogy a júniusi választásokra egyáltalán nem toboroznak aktivistákat, kizárásos alapon a Bajnai-féle 20K22 biztosíthatja Magyaréknak az említett 11-12 ezer főt. Annál is inkább, mivel a 20K22 újra aktív az online médiában, és a honlapján hirdeti, hogy készül a június 9-i választásokra.

Zavarkeltés is a feladatuk lehetett

Érdekesség, hogy bár a 20K22 hivatalosan szavazatszámlálókat toborzott, kiszivárgott információk szerint a zavarkeltés is az aktivisták feladata közé tartozott. Erről beszélt Lukács László György, a Jobbik alelnöke a Magyar Nemzet birtokába került felvételen: „Abba a körbe, amelyik számol, vagy mondjuk Karcagon, ahol az egyes választókör számolja az összes ilyet,

oda olyan embert kell beküldeni, aki végig fogja balhézni akár az egészet.

Amint később, a 2022-es választás után bebizonyosodott, a Bajnai Gordon gründolta szervezet számos aktivistája valóban erősen előítéletesen, sokszor még az ellenszenvüket sem leplezve viselkedett a fideszes szavazókkal, sőt a vidéki népesség egészével szemben. Mindez az aktivisták saját beszámolóiból derült ki, amelyekben

a számlálóbiztosok legtöbbször analfabétának, alkoholistának és önálló akarat nélküli zombiknak állították be a vidékieket, akiket a dehumanizáló jelzők széles skálájával illettek.

A NAV fókuszában Magyarék kurátora

Ráadásul

a 20K22 mögött álló Tiszta Választásokért Alapítvány kurátora nem más, mint Tordai Csaba, Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója, Gyurcsány Ferenc és Bajnai bizalmi embere,

akinek az ügyvédi irodájában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tartott házkutatást néhány hónapja. Ennek folyamán okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le, a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom botrányos, félmilliárdos adománygyűjtése kapcsán.