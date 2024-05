Magyar Péter lebuktatta magát: itt a bizonyíték arra, hogy háborúpárti

Én nagyon bízom benne, hogy befolyásolja Magyar Péter EP listája a választási eredményt, mert ha valaki megnézi, hogy kik vannak az EP listáján, akkor rezsicsökkentés ellenes, bevándorláspárti, háborúpárti emberek meg olyanok, akik a magyarokat a békepártiságuk miatt agymosottnak tartják. Ilyen emberek vannak az EP listáján, meg ilyeneket akar polgármesternek. Tehát, hogyha valaki megnézi az ő jelöltjeit, akkor én nagyon bízom benne, hogy ez befolyásolni fogja a magyar emberek döntését. Ennél baloldalibb, háborúpártibb, bevándorláspártibb politikai közösség, mint az ő pártja, és ő maga nem is lehetne. Magyar Péternek nincs is más oldala, csak baloldala van, a jelöltjeinek is.