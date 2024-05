Egy bűnbanda tagjai állnak Magyar Péter mögött: itt vannak a döbbenetes bizonyítékok

A Magyar Nemzet közölte, az iratokban az is fellelhető, hogy Magyar Péter anyósjelöltje az egyik károsultat azzal vezette meg a piramisjáték összeomlása előtt, hogy ő maga is befektetett az üzletbe, így nem kell aggódnia.

Egy másik sértett pedig arról beszélt, hogy a csalási ügy főkolomposának letartóztatása után a nő volt az, „aki az ügyletek tovább folytatásában aktív módon működött közre“.

Volt persze olyan személy is, akit nem sikerült csőbe húzni, miután az illető jogi képviselője nemcsak a csalás, hanem a pénzmosás gyanújára is figyelmeztette ügyfelét.

A Tűzfalcsoport derítette ki, hogy

az elkövetők és az általuk úgynevezett „brókerként” foglalkoztatott bűntársaik, mint például Magyar Péter anyósa - többek között - azzal a történettel verték át a károsultakat, hogy befektetéseikből „kikötői hitelt folyósítanak” majd a rotterdami kikötő hajósainak.

A csalók ígérete szerint, a „minden fél számára kölcsönösen előnyös” konstrukció lényege abban állt, hogy a vonatkozó előírások alapján a hajósok csak a kikötői díjak és illetékek megfizetését követően rakodhatnak ki hajóikból, így számukra a gyors ügyintézés és az azonnali fizetés okán praktikus néhány napra, és akár napi több százalékra is hitelt felvenni, amelyet aztán pár nap múlva a bevételeikből haladéktalanul és kamatostul tudnak visszafizetni.

De Sájer Mária és bűntársai további, a piaci kamatokhoz képest extrém magas hozammal kecsegtető konstrukciókkal is hitegették a befektetőket: ötvenmillió forint felett havi 30, alatta 20 százalékos kamatot ígértek, de akadt olyan konstrukció is, amelyben 50 százalékos hozammal kecsegtettek. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy 2010-ben a banki kamat évi 5-6 százalék körül alakult – tette hozzá a portál.

A különböző pénzügyi, „befektetői” tranzakciókban egyvalami közös volt: azokról semmiféle hivatalos szerződés nem készült, jelentős részüket ugyanis papírok nélkül, vagy kölcsönügyletként szerepeltették.

Sájer Mária a rendőrségi kihallgatásán azzal mentegette magát, hogy a pénzügyi tudása erősen hiányos, ő nem igazán ért az ilyesfajta ügyletekhez. „Nem is tudom pontosan, hogy mi a kölcsön és a befektetés közötti különbség” - vallotta, miközben

a legnagyobb összeget, 108 millió forintot ő maga csalta ki egy károsultból.

Volt olyan áldozata is, aki öngyilkos lett, miután rádöbbent, hogy aljas módon kirabolták.

Megpróbáltak külföldre szökni

A Metropol a bírósági ítélet, illetve a vádirat tanulmányozása során megtudta, hogy a bűnbanda tagjai több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni.

Terveik között az is szerepelt, hogy az EU fővárosában, Brüsszelben rejtőznek el. Egyes utalások szerint jelentős kapcsolataik lehetnek a belga fővárosban.



A Magyar Nemzet információi szerint alvilági figurákkal is üzleteltek. A Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és ikertestvére, F. László, illetve az általuk létrehozott, Sájer Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át.

Majd kiderült, hogy

az átvert emberek között van számos celeb és alvilági figura, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalássorozatnak. A férfi ugyanis több mint százmillió forintot adott át S. Mária bűntársainak, ám az üzletből nem lett semmi, a bűnözők felszívódtak a pénzzel.

Míg F. Attilát, a bűnszervezet és a piramisjáték-hálózat fejét sajtóinformációk szerint már jövőre kiengedhetik a fegyházból, addig ikertestvére, F. László a négy és fél év börtönbüntetésből való szabadulása után továbbra sem adott lejjebb a luxusból. Legalábbis erről árulkodnak a bűnöző szabadulása utáni, közösségi médiában megosztott képei. Néhány hete közösségi oldalán egy jachtklub előtt pózolt azzal a szöveggel, hogy „üzleti tárgyaláson“.

Vajon milyen üzletbe kezdhetett bele és főleg milyen pénzből az egész országot behálózó piramisjáték-hálózat egyik kulcsembere?

- tette fel a kérdést a Magyar Nemzet.

Így omlott össze a milliárdos piramisjáték

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy abban a büntetőügynek az irataiban, amelynek Magyar Péter bizalmasa, barátnőjének anyja is a vádlottja volt, megtalálható az a kétségbeesett üzenet is, amelyet az egyik érintett küldött a milliárdos csalássorozat ötletgazdájának.

Kérlek szépen intézd az ügyvédemmel, mert ku…a rég várom, hogy a hitelem rendbe legyen! Válaszolj, kérlek! Őrjöngve hívnak, hogy nem tartjuk a szavunkat

- írta az áldozat.

Az ominózus üzenetváltás egy hónappal a tizenegy évre ítélt bandavezér, F. Attila őrizetbe vétele előtt történt, amikor már látszott, összeomlóban van a jól felépített és évekig tartó, milliárdokat hozó rendszer.

A lehallgatott beszélgetésekből és leírt üzenetekből az is kivehető, hogy ebben az időszakban már nemcsak a becsapott ügyfelek, hanem a bűnszervezet tagjai is pánikoltak.

- írták.

„Szia, így ma egy több százmilliós ügyfelet veszítettünk el :-(. Légyszíves hívj! Még ma. Oldd meg kérlek mert így ügyfeleket veszítünk. Puszi” – írta az egyik vádlott F. Attilának. Az üzenet írója később szóba hozta Magyar Péter bizalmasának nevét is, mint aki még mindig „nem rendezte le” az egyik ügyletét. „Mikor lesz? Ez már nagyon kínos nekem. Hoznám a többi ügyfelet, de most kicsit aggódom” – folytatódott az üzenet.

Mindezek mellett volt olyan érintett is, aki lebuktatással fenyegette meg F. Attilát: „3 hónapja bent van 50 (millió – a szerk.) pénzem, amit nem kaptam meg! Eddig türelmes voltam, és korrekt, sőt szinte mindent visszaforgattam. Hoztam egy csomó ügyfelet és ez a hála? Ha ilyen sz…r a helyzet, hogy hozzak új ügyfelet? Ha te ennyire le…rsz engem, akkor én is téged! Nem tartom tovább a hátam linkre és ráduszítok mindenkit! és elhíresztelem, hogy mekkora hazug vagy!”

A„fenyegetőnek” nem kellett beváltania az ígéretét, hiszen F. Attilára és a bűnbanda tagjaira ekkor már régóta „dolgoztak” a rendőrök és pár héttel a legutolsó beszélgetés után bilincs kattant a bandavezér csuklóján.

A dollárcselédek mélyen hallgatnak és mosdatják Magyar Pétert

Megpróbáltuk fellelni azokat a cikkeket, tudósításokat, amelyeket a baloldali sajtó írt Magyar Péter új gazdasági vezetőjének ügyéről, de nem jártunk sikerrel. Ugyanis a 24.hu-n kívül sem a Soros-blog, azaz a 444, sem a volt indexesek Telex nevű blogja, sem a Soros-féle Átlátszó vagy akár más balos oldal sajtómunkásai nem érezték azt, hogy erről az ügyről be kellene számolniuk a nyilvánosságnak. Lapít a személyes hazugságon lebukott Szauer Péter lapja, a hvg is. A 24.hu viszont részletesen beszámol, és elkezdi a szerecsenmosdatást, szerintük ugyanis az aljas kormánymédia le akarja járatni nemcsak Magyar Pétert, hanem leendő anyósát is.