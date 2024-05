Nyilvános tarhálásba kezdett Magyar Péter, hogy később azt hazudja, mikroadományokból vannak a dollármilliói

Egy friss bejegyzésben Magyar Péter arra kérte a híveit, hogy támogassák őt. Az exférj tehát tarhálásba kezdett, hasonlóan Juhász Péterhez, vagy éppen más baloldali bukott politikushoz. Magyartól azonban mindez csak egy átlátszó trükk, mert valójában majd a dollárok gurulnak a szervezethez, és a tarhálás révén próbálják elrejteni az amerikai pénzeket, mikroadományokat.

Már Magyar Pétert támogatja az egyik leggátlástalanabb, legerőszakosabb Soros-szervezet

Mint arról korábban beszámoltunk, a Soros György által tízmilliókkal támogatott egyik propagandatermék teljes mértékben beállt az agresszív Magyar Péter mögé, és gátlástalanul tolja az exférj melletti propagandát - írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu. A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó egyesület még 2022-ben több mint 18 millió forintot kapott a Korányi Dávid által alapított Action for Democracytól. Az utóbbi szervezet központi szerepet töltött be a dollárbaloldal 2022-es kampányában, a pénzek Soros György szervezeteitől érkeztek. Az elmúlt hetekben világosan kiderült: a teljes Soros-hálózat felsorakozott Magyar mögött.

Az adatvédelmi botrány

A Taplramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában a datadatos céghálóba tartozó két vállalat, az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org szerepelt. A Magyar Nemzet tényfeltáró cikkének megjelenése után a Datadat tagadta, hogy üzleti kapcsolat lenne a cégháló és Magyar mozgalma között, ám mindössze néhány óra telt el, és eltűnt a két cég neve a dokumentumból.

További néhány nap elteltével a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában, a szerző kilétét feltüntető rubrikában Bárdos Barnabás neve jelent meg. Utóbbi korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalom, a noÁr pénzügyekért felelős menedzsere volt.

A tevékenységét nemrég beszüntető noÁrról ismert: azokkal az amerikai cégekkel dolgoztak együtt, amelyek érintettek voltak a dollárbaloldal-botrányban, vagyis a külföldről finanszírozott kampányfiaskóban. A mozgalom adatkezelését részben a Datadat végezte, így például a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó céghálóhoz kerültek azoknak a személyes adatai, akik ezeket megadták noÁr webshopjában, akik előfizettek vagy feliratkoztak a mozgalom hírlevelére, vagy az ő felületükön regisztráltak valamely tüntetésre.

További datadatos szál

Bárdos Barnabás személyén keresztül egy újabb szál tárul fel Magyarék mozgalma és a Bajnai-féle kör között. Bárdos és felesége nevére van bejegyezve ugyanis a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. nevű cég, amelynek a tulajdonában áll az a II. kerületi, Kelemen László utcai lakás, ahova bejegyezték Magyar Péter szervezetét, a Legyél a változás! Egyesületet. Az Átlátszó 2014-es cikke szerint a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. egy offshore-ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese.