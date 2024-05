Feleségét lehallgatta, új barátnőjét megalázta, egy másik nővel erőszakoskodott, viszont photoshoppal manipulálja képeit: a kétarcú Magyar Péter

Miután kirúgták minden állami állásából Magyar Péter baloldali politikus lett. Mindezzel párhuzamosant tudatosan akar egy "szépfiúimázs" építésébe kezdett.Látványosan manipulálta a róla készült fotókat - erről a TV2 Tények című hírműsorának beszélt Palóc André, a Századvég vezető elemzője.

A „layerek”, vagyis a szűrők használata a fotókon elsősorban nőkre jellemző, de szakértők szerint

az exférj képein egyértelmű jelei vannak a manipulációnak.

Haraszi Tibor, az Origo techrovatának vezetője a TV2 Tényeknek nyilatkozva elmondta: a képmanipulációk könnyen felismerhetők, különösen akkor érdemes ilyesmire (pl. photoshopra, mesterséges intelligenciára) gyanakodni, ha valakinek szokatlanul sima, ránctalan az arcbőre – ahogy például Magyar Péteré is.

A természetellenesen sima arcbőr mindig gyanús. Fotó: Facebook

Ezen a képen jól látszanak a ráncok, a karikák a szem alatt, és már a haj sem „tisztes őszes” Fotó: Facebook

A képeket alaposan szemügyre véve kiderül, hogy azok alapos, bár nem következetes szerkesztésen estek át. Az exférj fotói a hétköznapi hiúságon is túlmenő, már-már nárcisztikus alaposság jegyeit mutatják. Így például régebbi fotókkal összehasonlítva

úgy látszik, mintha Magyarnak sokkal ránctalanabb lenne az arcbőre, nincsenek karikák a szeme alatt. Ráadásul nemcsak a szája lett vastagabb, de egyes képeken az álla is mintha férfiasabb, szögletes ívet kapott volna.

Persze nincs kizárva az sem, hogy a száját nem csak digitálisan, hanem sminkkel is (rúzzsal, szájfénnyel) hangsúlyosabbá tették.

Magyar Péter „előtte”...

... és Magyar Péter „utána”



Szexpartnert keresett Magyar, amikor már Vogel Evelin a barátnője volt

Magyar Péter még korábban regisztrált arra a Tinder nevezetű társkereső, szexpartnerkereső oldalra, ami ellen Nagy-Britanniában vizsgálat is indult. Mint ismert, 2015 óta nem kevesebb mint 30 kiskorút erőszakoltak meg, akik egyébként nem valós életkorukat adták meg a társkeresőkön. További 60 alkalommal elcsábították vagy szexuálisan kihasználták őket. A legfiatalabb áldozat nyolcesztendős volt. Magyar Péter egyik fotója alább látható a Tinderen:

Magyar Péter a Tinderen

A képek tanúsága szerint Magyar Péter élvezi a luxuséletet, a finom borok és pezsgők azok a hívószavak, amelyekre lecsaphattak a szingli hölgyek, amíg Magyar Péter aktív volt a társkeresőnél.

Egy redditre felkerült fotó alapján Magyar Péter még 2023. október 13-án is a Tinderen keresett társat magának. Erről az egyik bulvárújság írt. Természetesen azt nem tudjuk megállapítani, hogy mikor hazudott: akkor, amikor egy fiatal nőt megmutatott, mint hogyha a barátnője lenne és akit most elráncigált az ügyészségi meghallgatására is mutatva, milyen rendezett az élete, vagy pedig a barátnő valós, és neki hazudott, őt csapta be, hiszen miközben a bulvárújságokkal azt akarta elhitetni, hogy csodálatos szerelme van, valójában még rendszeresen szexpartnert keresett a Tinderen.