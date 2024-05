Magyar Péter jelöltje nemrég még nárcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert

Barna Judit egy hónapja még támadta Magyar Pétert, ma pedig már a Tisza Párt jelöltje – írta meg a Mandiner szombaton azt a szinte példa nélküli pálfordulást, amit a jelölt megtett: négy héttel ezelőtt Barna Judit ugyanis egy kommentben arról írt, hogy szerinte micsoda alávaló színjáték, amit Magyar Péter művel, valamint hogy szerinte Magyar verbális abúzust követett el, ami szerinte gyomorforgató. „Valaki elhitte neki, hogy ő a hazát akarja megmenteni?” – tette fel korábban a kérdést. Erről itt olvashatnak részletesebben.

A Magyar Hang kiderítette azonban, hogy a fent említetten túl Barna Judit egyéb dolgokat is írt Magyar Péterről. Barna szerint például "bármi is derül ki erről a baromról, a rajongók tábora nem fog apadni”. De írt olyat is, hogy szerinte „aki egy szemmel láthatóan nárcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni”, írja a Mandiner. Négy héttel később Barna Judit már az agresszív baloldali figura jelöltje a X. kerületben.