Magyar Péter jelöltje több szálon is kötődik a háborúpárti Soros-hálózathoz

Fotó: Anadolu via AFP

Támogatják a háborút

A Magyar Nemzet szerint a Soros-kapcsolatok azért is lényegesek a választás szempontjából, mert az üzletember évek óta az orosz–ukrán háború folytatása mellett teszi le a garast. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, nyilvánosan lobbizott az EU-nál, hogy az több mint ötvenmilliárd dollárral támogassa Ukrajnát. Mindemellett az amerikai spekuláns 2023 nyarán egyértelműen a háború folytatása mellett érvelt, mondván, hogy a kollektív nyugati háborúpártiság ahhoz járult hozzá, hogy Ukrajna készen áll ellentámadást indítani, amint az összes beígért nyugati fegyver megérkezik.

Soros György még a célpontok kijelölésébe is bele kívánt szólni: az amerikai spekuláns korábban arról írt a Projekt Syndicate nevű oldalon, hogy ha az ellentámadás sikeres lesz, a Krím-félsziget lesz a fő célpont, azon belül is az orosz hadsereg haditengerészeti központi bázisa. Az Origo által ismertetett írásban Soros azt is kiemelte, hogy amennyiben a korábban már megrongált Kercsi-hidat az ukránok teljesen elpusztítják, akkor a Krím az ukránoknak lenne kiszolgáltatva a vízellátás terén. Soros konkrétan arra utalt, hogy az ukránoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a Krímet elzárják az ivóvíz elől, beleértve a polgári lakosságot, köztük a nőket és a gyerekeket is.

Magyar Péter mindent tagad, a baloldal háborúpárti

Mindeközben maga Magyar Péter többször arról beszélt, hogy nincsenek háborúpártiak az ellenzékben. Ezt az állítást azonban tucatnyi idézet cáfolja. Így például 2022. február elsején Fekete-Győr András (Momentum) elmondta: „Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.”

2022 februárjában Márki-Zay Péter, a baloldal Soros György által finanszírozott miniszterelnök-jelöltje a Partizán című műsorban a következőket mondta: „Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… ha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának. […] Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.” Itt fontos megjegyezni, a katonai szövetség most, több mint két évvel később éppen egy Ukrajna-missziót tervez, akár katonai segítséggel és a fegyverszállítás koordinációjával.