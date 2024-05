Miért is ült évekig börtönben Magyar Péter anyósjelöltje? - videó

A bűnszervezet vezetői azért, hogy minél több embert ki tudjanak semmizni, jó közéleti kapcsolataikra is hivatkoztak. Többek között megemlítették egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel természetesen semmilyen kapcsolatban nem álltak. Sőt az illető politikus jelzett is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével, az ügyben indult nyomozás pedig ezután még intenzívebb lett.

Az is kiderült, hogy a bűnbanda tagjai több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni. Terveik között az is szerepelt, hogy az EU fővárosában, Brüsszelben rejtőznek el, S. Mária pedig mindvégig kapcsolatban volt a szervezet vezetőjével az ügyben hozott ítélet szerint.

Az sem mellékes körülmény, hogy Magyar Péter bizalmasa okozta egy károsultra vetítve a legnagyobb kárt, miután egyetlen embertől 108 milliót csalt ki. Hozzátesszük, a Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint a nő összesen 358 millió forint kárt okozott.