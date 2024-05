Videón, ahogy hívő embereket mocskol Magyar Péter pusztán azért, mert templomban voltak

Hadházy Ákos, a botránypolitikus

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

De nem csak Gyurcsány Ferenc az egyetlen Poloska Péter mellett, aki a kereszténységet támadja. Hadházy Ákos baloldali képviselő arról írt egy bejegyzésében, hogy „már Krisztus kőkeresztjén is a kormánypropaganda harsog”. Mint kiderült, a politikus azt nehezményezte, hogy egy frissen átadott feszület alá kiírták:

Állíttatta: Magyarország kormánya támogatásával Sátoraljaújhely város német nemzetiségi önkormányzata.

A baloldali képviselő azt is hozzáfűzte bejegyzésében gusztustalan módon, hogy „lassan a templomok ajtaja fölé is kiírhatják, hogy sponsored by Fidesz…”

A baloldal vezérének igyekszik mindenki megfelelni. Egyszer például Karácsony Gergely azt mondta, hogy „belefér” az, ha valaki belerondít a szenteltvíztartóba.

Karácsony Gergely is keresztényellenes

Fotó: Metropol / Metropol

A XXI. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, szóval végül is belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk

– nyilatkozta a Klubrádióban Karácsony Gergely főpolgármester.