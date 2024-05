Milyen alakok veszik körbe Magyar Pétert?

Azok, akik a könnyű pénzre, vagy a hirtelen jött népszerűségre vágynak, esetleg korábban inkább a bűnözés világában érvényesültek, azok most Magyar Péterből próbálnak saját karriert építeni – mondta Rotyis Bálint az Origónak adott interjúban azzal kapcsolatban, hogy anyósjelöltje 4 évet ült fegyházban. A Nézőpont Intézet elemzője arról is beszélt lapunknak, hogy miután a magyar baloldal nemcsak anyagilag, hanem intellektuálisan is függ a globalista baloldaltól, így nem kell azon csodálkozni, hogy a vallásellenesség Magyarországon is megjelent, amit most legkarakteresebben Magyar Péter mutatott Putnokon, amikor hívő embereket szidott ordítozva. Azt is elmondta a szakértő, hogy Magyar Péter erősödő üldözési mániája játszhat közre abban, hogy csak a képzeletében létező fenyegetésekkel szemben próbálja magát megvédeni, és ezért bérelt fel Rolex-órás testőröket, és képzeli azt, hogy megfigyelik. Rotyis Bálint szerint ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az a szintű védelem, amiben most Magyar Péter részesül, nem egy olcsó mulatság, és aligha valószínű, hogy azt a védelmet saját zsebből fizeti.

Magyar Péter, a feleségét lehallgató exférj legutóbb Putnokon templomból kijövő emberekkel ordibált minősíthetetlen stílusban. Mit mutat ez a személyiségéről, és arról, ahogyan az emberekkel bánik? Magyar Péter egy agresszív és másokat lenéző baloldali politikus. A politika egyik szabálya, és emberi léptékű mérce is, hogy egy politikusnak még azokkal a szavazókkal szemben is tisztelettudónak kell lenni, akik nem szimpatizálnak az adott politikussal vagy politikai eszmével. A baloldalon gyakran tapasztalhattuk, hogy ezt a szabályt sokan nem ismerik. Magyar Péter és köre annyiban kivételes, hogy a magyar embereket már nemcsak eseti jelleggel minősítik, vagy nézik le, hanem immáron rendszeresen és erőszakosan zaklatják a polgárokat. Magyar Péter a magyar emberek lenézésben is követi a hazai baloldal legszomorúbb hagyományait. Magyar Pétert luxusautókkal járó testőrök védik. De ki fizeti őket?

Fotó: Metropol Történt már ehhez hasonló eset? Mondhatjuk, hogy a vallásgyűlölet a baloldal sajátja, hiszen Magyar Péter is baloldali? Többször is előfordult már, hogy baloldali politikusok negatív jelzőkkel illették azokat, akik vallásgyakorlók. A leginkább egyházellenes párt éppen a baloldal vezető ereje, a Demokratikus Koalíció, mely saját egyházellenes politikáját következetesen képviseli. A vallásgyűlölet egyre erőteljesebben jelen van a nyugati világban, és a globalista baloldal egyik ismertetőjegyévé vált. Miután a magyar baloldal nemcsak anyagilag, hanem intellektuálisan is függ a globalista baloldaltól, így nem kell azon csodálkozni, hogy a vallásellenesség Magyarországon is megjelent, amit most legkarakteresebben a legújabb baloldal messiás, azaz Magyar Péter vállalt fel Putnokon. Szakértői szemmel hogyan értékelhető, hogy Magyar Péter internetblokkolónak nézett egy rendőrségi rádiót, és azt hajtogatja folyamatosan, hogy őt megfigyelik? Magyar Péter esetenként az üldözési mánia jeleit mutatja, ami inkább már orvosi esetnek minősíthető. Magyar Péter előtt például Márki-Zay Péter is azt állította, hogy megfigyelik, és lehallgatják. Úgy tűnik, hogy a zavart küldetéstudattal megáldott baloldali politikusok előbb-utóbb mindenhol lehallgató és internetblokkoló berendezéseket vélnek felfedezni. A veszélyek korában az illetékes szerveknek pont elég nagy kihívást jelent az, hogy a magyar emberek biztonságát veszélyeztető valós kockázatokat azonosítsák. Nincs idejük, energiájuk és jogi felhatalmazásuk arra, hogy önimádó, baloldali messiásokkal foglalkozzanak.

Miért védeti magát az agresszív exférj Rolex órát viselő, luxusautókkal furikázó alvilágban ismert figurákkal? Mitől fél? Látszólag Magyar Péter komolyabb személyi védelemben részesül, mint egyes országok állam- és kormányfői. Magyar Péter helyzete semmilyen értelemben nem indokol ilyen szintű védelmet, hisz sem állami, sem egyéb szereplők nem próbálják korlátozni tevékenységében, vagy nem veszélyeztetik biztonságát. Sokkal inkább Magyar Péter erősödő üldözési mániája játszhat közre ebben, és csak a képzeletében létező fenyegetésekkel szemben próbálja magát megvédeni. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az a szintű védelem, amiben most Magyar Péter részesül nem egy olcsó mulatság, és aligha valószínű, hogy azt a védelmet saját zsebből fizeti. Magyar Péter leendő anyósa ott van a háttérben. Nemrég szabadult a fegyházból Volt már példa a magyar politikatörténetben arra, hogy egy jelölt az utazása során egy egész vonatkocsit engedély nélkül, önkényesen elfoglalt? Többször láthattunk hivatalban lévő politikusokat tömegközlekedési eszközön utazni, de egyszer sem fordult elő, hogy ez vonatvagon önkényes elfoglalásával járt volna együtt. Magyar Péter nem tölt be hivatalt, nem rendelkezik bizalmas információkkal, így semmi sem indokolja a saját vonatvagont. Nem beszélve arról, hogy önkényesen nem is lehet lefoglalni egy vonatvagont, és se a kalauz, se az utasok mozgását nem lehet korlátozni önkényes jelleggel, így még a bűncselekmény gyanúja is felmerül az eset kapcsán. Sorra derülnek ki Magyar Péter jelöltjeiről, hogy összetűzésbe kerültek a törvénnyel. Magyar Péter gazdasági vezetője, Sájer Mária Judit nemrég jött ki a fegyházból, ahova egy bűnszervezet fontos tagjaként 1200 ember meglopásáért, gátlástalan átveréséért került. Miért éppen a saját barátnőjének, Vogel Evelinnek az édesanyját választotta gazdasági vezetőjének Magyar?

Magyar Péternek nincs politikai tapasztalata vagy politikai múltja, ezért sem emberei, sem pártja, sem politikai infrastruktúrája sincs. Amilye van, azt főként Bajnai Gordon-körétől kapta, vagy ha onnan nem tud emberekre szert tenni Magyar Péter, akkor a szűkebb környezetéből próbálhat meg munkatársakat felvenni. A botrányokból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a pártépítés, ami elengedhetetlen a hosszú távú és önálló politikai létre, nem erőssége Magyar Péternek, hisz egy politikus nem veheti körbe magát olyan személyekkel, akikről a sajtó ilyen jellegű információkat tud kideríteni. Mit árul el Magyar Péter és köreinek szándékairól, hogy jelöltjeinek nagy része mondhatni bűnöző? Magyar Péternek nincs energiája és talán kellő emberismerete sem arra, hogy felmérje, hogy kik veszik körbe. Ne legyen kétség afelől, hogy azok, akik a könnyű pénzre, vagy a hirtelen jött népszerűségre vágynak, esetleg korábban inkább a bűnözés világában érvényesültek, azok most Magyar Péterből próbálnak saját karriert építeni. Olyan személyek, akik korábban egyik pártnak sem kellettek, vagy nem tudtak politikai karriert építeni, megérezték a lehetőséget, és most próbálnak élni vele. Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a Tisza Párt jelöltjeit valamiféle közös érték vagy cél köti össze, a jelöltek csupán az egyéni ambíciók beteljesítésére koncentrálnak. Gyurcsányné összefogna Magyar Péterrel

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila Gyurcsányné a Népszavának fejtette ki, hogy össze kell állniuk az agresszív exférjjel. Korábban Gyurcsányné és Karácsony Gergely, Gyurcsány bábja is az exférjjel való összeborulásról beszélt. Hogyan értékelhető Gyurcsányné kijelentése? Mit vetít ez előre? Sok olyan politikai szereplő volt már a baloldalon, aki nemcsak a Fideszt, hanem Gyurcsány Ferencet és körét is le akarta váltani. Ilyen formáció volt az LMP, a Jobbik, a Momentum, de se Karácsony Gergely, se Márki-Zay Péter nem szimpatizált Gyurcsány Ferenccel, aztán mindannyian összefogtak a bukott miniszterelnökkel. Ne lepődjünk meg azon, ha a választások után a baloldali hagyományokat követő Magyar Péter összefog a háborúpárti baloldallal. Gyurcsányné előtt Karácsony Gergely és Donáth Anna is jelezte, hogy nyitottak az együttműködésre Magyar Péterrel a választásokat követően.