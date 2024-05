Már Magyar Pétert támogatja az egyik leggátlástalanabb, legerőszakosabb Soros-szervezet

A guruló dollárok botrány főszereplője, a Bajnai Gordon volt kormányfő bizalmasa, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy adatbázisából Magyarországot megalakulása óta csatatér államnak kezeli, a Közélet Iskolája - a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Nyomtass Te is! mellett - a három legfontosabb helyi támogatottak egyike. A Nyomtass te is! egy 2017-ben indított ingyenes, közösségi terjesztésű hírújság. A kezdeményezés célja, hogy baloldali propagandalapok (például a 444, Telex, Átlátszó) lerövidített cikkeit minél szélesebb rétegekhez juttassa el - írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.



A saját bevallása szerint pártoktól független Nyomtass te is! részt vett a 2022-es baloldali előválasztás stratégiai hátterét adó Ellenzéki Együttműködésben (Elegy). A propagandaanyag kiadója az eDemokrácia Műhely Egyesület, a kiadvány főszerkesztője az az L. László János, aki a Demszky-éra alatt a Budapest című portál felelős szerkesztője volt.

Az egyesület képviselői között találjuk Sükösd Miklóst, korábbi CEU-docenst, a Védegylet, az LMP, majd a Párbeszéd alapító tagját. Nagy Ildikó Emese korábban Wittinghoff Tamás mellett, 2014-ben Budaörs Önkormányzatának sajtóreferense volt, Madarász Csaba pedig a Soros Györgyhöz köthető aHang egyik társalapítója, technológiai vezetője, a Közösségi Digitális Eszközök Alapítvány elnöke.



A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokráciaMűhely Egyesület a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18 090 600 forintot kapott az Action for Democracytól. A Korányi Dávid által alapított szervezet egy részletben, 2022. március 21-én, azaz mindössze 13 nappal a 2022-es országgyűlési választás előtt utalta át az összeget. Az eDemokrácia Műhely Egyesület partnerei között szerepel a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány is.

Az Action for Democracy 2022-es beszámolója szerint az NGO 55 142 dollárt folyósított a Print It Yourself!(Nyomtass te is!) tevékenységére. Ennek kapcsán korábban úgy fogalmaztak: „A Nyomtass te is! mozgalom egyszerű eszközzel, egyfajta „XXI. századi szamizdattal” lép fel annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a [kizárólag baloldali tartalmakat megjelenítő] kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz. Az Action for Democracy büszke arra, hogy támogatni tudja ezt az alapvető jogokat helyreállítani kívánó szervezetet.”